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Гитарист SEVENDUST : «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»



Гитарист SEVENDUST Clint Lowery в недавней бесе с "Talk Toomey" ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что в прошлом SEVENDUST ассоциировалась с таким оскорбительным и вызывающим разногласия символом, как флаг Конфедерации:



«Наш вариант был забавным, потому что мы делали это как розыгрыш. Мы пытались использовать его таким циничным образом, так что теперь всё это будет совершенно непонятно. Мы использовали его по-умному... Но это сбивает с толку.



Нас всех учат: все обучаемы. Вещи, которые раньше считались крутыми, теперь уже не крутые, и я понимаю, почему они больше не крутые. И это из серии: "Ладно, да, я не знал достаточно о том, в какой ситуации... Это было просто невежество". Ты делаешь такое по молодости и думаешь: "О да, это круто. Это против масс", ты осознаёшь деликатность; ты узнаёшь об этом. И это я и пытаюсь донести: да, то, что мы делали, было не круто. Это не было тем решением, которым я очень горжусь. Ты живёшь и учишься, ты признаёшь, что делаешь что-то неправильно, и ты меняешься. И так как раз нужно делать каждому. Я никого не могу контролировать. Я просто делаю то, что делаю, стараюсь быть как можно более открытым и любящим. Вот и всё».













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