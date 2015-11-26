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Sevendust

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23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом

4 май 2016 : 		 Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах SEVENDUST

26 сен 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

28 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

27 июл 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в октябре

22 июл 2015 : 		 Семплы новой песни SEVENDUST
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Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»



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Гитарист SEVENDUST Clint Lowery в недавней бесе с "Talk Toomey" ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что в прошлом SEVENDUST ассоциировалась с таким оскорбительным и вызывающим разногласия символом, как флаг Конфедерации:

«Наш вариант был забавным, потому что мы делали это как розыгрыш. Мы пытались использовать его таким циничным образом, так что теперь всё это будет совершенно непонятно. Мы использовали его по-умному... Но это сбивает с толку.

Нас всех учат: все обучаемы. Вещи, которые раньше считались крутыми, теперь уже не крутые, и я понимаю, почему они больше не крутые. И это из серии: "Ладно, да, я не знал достаточно о том, в какой ситуации... Это было просто невежество". Ты делаешь такое по молодости и думаешь: "О да, это круто. Это против масс", ты осознаёшь деликатность; ты узнаёшь об этом. И это я и пытаюсь донести: да, то, что мы делали, было не круто. Это не было тем решением, которым я очень горжусь. Ты живёшь и учишься, ты признаёшь, что делаешь что-то неправильно, и ты меняешься. И так как раз нужно делать каждому. Я никого не могу контролировать. Я просто делаю то, что делаю, стараюсь быть как можно более открытым и любящим. Вот и всё».

CLINT LOWERY Addresses SEVENDUST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Tomahawk


23 июн 2020, 10:53		Гитарист SEVENDUST сдал назад.


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