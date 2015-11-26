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Sevendust

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1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом
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Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»



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В недавнем разговоре с "Two Doods Reviews" вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon ответил на вопрос о том, что он и его коллеги, возможно, хотели бы поменять за последние двадцать лет в своей карьере, или хотят ли они просто продолжать в том же духе:

«Я просто хочу, чтобы мы оставались на том пути, на каком находимся прямо сейчас, но мне также хочется, чтобы мы не забывали заглядывать и на соседние, и стать более значимыми и известными — более открытыми новому и тому, что происходит в нашем сообществе.

И многие люди говорят, что мы металл, я же считаю нас соул-рок-н-роллом, душевной музыкой, которую мы исполняем. И я просто надеюсь, что она станет более известной.

Я всегда говорил, что с новым альбомом у меня есть ощущение нового начала, и я определённо думаю, что это новое начало будет не только с нами, но и с каждой командой и каждым музыкантом, что сейчас существуют в мире, с учётом пандемии и всего того безумия, что творится в мире. Это открыло наши глаза не только на эпидемию, но и на равенство и на то, что происходит. Перед нами столько возможностей и столько путей, чтобы собраться и сделать хорошее вместе, что... И я искренне в это верю!»

LAJON WITHERSPOON Hopes To See SEVENDUST Get





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