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Вокалист SEVENDUST : «Надеюсь, мы станем более известными»



В недавнем разговоре с "Two Doods Reviews" вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon ответил на вопрос о том, что он и его коллеги, возможно, хотели бы поменять за последние двадцать лет в своей карьере, или хотят ли они просто продолжать в том же духе:



«Я просто хочу, чтобы мы оставались на том пути, на каком находимся прямо сейчас, но мне также хочется, чтобы мы не забывали заглядывать и на соседние, и стать более значимыми и известными — более открытыми новому и тому, что происходит в нашем сообществе.



И многие люди говорят, что мы металл, я же считаю нас соул-рок-н-роллом, душевной музыкой, которую мы исполняем. И я просто надеюсь, что она станет более известной.



Я всегда говорил, что с новым альбомом у меня есть ощущение нового начала, и я определённо думаю, что это новое начало будет не только с нами, но и с каждой командой и каждым музыкантом, что сейчас существуют в мире, с учётом пандемии и всего того безумия, что творится в мире. Это открыло наши глаза не только на эпидемию, но и на равенство и на то, что происходит. Перед нами столько возможностей и столько путей, чтобы собраться и сделать хорошее вместе, что... И я искренне в это верю!»













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