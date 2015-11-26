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Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом



Гитарист SEVENDUST Clint Lowery опубликовал информацию, что в июне отправляется в студию для записи первого сольного альбома:



«Очень доволен материалом и той командой, что за ним стоит. С нетерпением жду момента, когда всё выйдет. Это именно то, что я хотел очень давно выпустить. Надеюсь, смысл в пластинке будет, и никто не убежит во время прослушивания. Следите за новостями...»









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