Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

Гитарист SEVENDUST Clint Lowery опубликовал информацию, что в июне отправляется в студию для записи первого сольного альбома:
«Очень доволен материалом и той командой, что за ним стоит. С нетерпением жду момента, когда всё выйдет. Это именно то, что я хотел очень давно выпустить. Надеюсь, смысл в пластинке будет, и никто не убежит во время прослушивания. Следите за новостями...»
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