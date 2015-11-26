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Sevendust

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12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом

4 май 2016 : 		 Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах SEVENDUST

26 сен 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

28 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

27 июл 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в октябре

22 июл 2015 : 		 Семплы новой песни SEVENDUST

28 мар 2015 : 		 SEVENDUST завершили запись

7 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека SEVENDUST

18 фев 2015 : 		 SEVENDUST приступили к записи

16 янв 2015 : 		 Гитарист SEVENDUST выпустил обучающий DVD

19 июн 2014 : 		 SEVENDUST нашли фирму для съёмки фильма

28 май 2014 : 		 Акустика от SEVENDUST
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Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом



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Гитарист SEVENDUST Clint Lowery опубликовал информацию, что в июне отправляется в студию для записи первого сольного альбома:

«Очень доволен материалом и той командой, что за ним стоит. С нетерпением жду момента, когда всё выйдет. Это именно то, что я хотел очень давно выпустить. Надеюсь, смысл в пластинке будет, и никто не убежит во время прослушивания. Следите за новостями...»

SEVENDUST Guitarist CLINT LOWERY Begins Recording Debut Solo Album In June



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