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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 33
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Sevendust

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12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST

9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

1 ноя 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»

1 июн 2021 : 		 DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG

25 мар 2021 : 		 Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES

11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма

3 фев 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом

9 янв 2021 : 		 Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»

3 янв 2021 : 		 Кавер-версия JACOB BANKS от вокалиста SEVENDUST

31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»
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|||| 12 июл 2023

Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца



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В беседе с Lajon'ом Witherspoon'ом был задан вопрос, видит ли он близкий конец группы:

«Конец обязательно будет, но сейчас я его не вижу. Мне только что исполнилось 50, и я чувствую себя здоровее, чем в 30 лет. John Connolly [гитара] только что пробежал Бостонский марафон. У нас много энергии, особенно после заключения нового контракта на запись. Пандемия замедлила ход событий, поэтому нам предстоит многое сделать, чтобы наверстать упущенное. Мы должны поехать в Великобританию и наладить там наши отношения. Так что это определенно не конец — по крайней мере, пока».




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