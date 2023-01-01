12 июл 2023



Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца



В беседе с Lajon'ом Witherspoon'ом был задан вопрос, видит ли он близкий конец группы:



«Конец обязательно будет, но сейчас я его не вижу. Мне только что исполнилось 50, и я чувствую себя здоровее, чем в 30 лет. John Connolly [гитара] только что пробежал Бостонский марафон. У нас много энергии, особенно после заключения нового контракта на запись. Пандемия замедлила ход событий, поэтому нам предстоит многое сделать, чтобы наверстать упущенное. Мы должны поехать в Великобританию и наладить там наши отношения. Так что это определенно не конец — по крайней мере, пока».







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