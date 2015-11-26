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Sevendust

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11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма

3 фев 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом

9 янв 2021 : 		 Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»

3 янв 2021 : 		 Кавер-версия JACOB BANKS от вокалиста SEVENDUST

31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»

11 дек 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

1 дек 2020 : 		 Новое видео от барабанщика SEVENDUST

25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

14 ноя 2020 : 		 Новый трек от барабанщика SEVENDUST

11 ноя 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»

9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

21 окт 2020 : 		 Новое видео SEVENDUST

9 окт 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST потерял ребёнка

29 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»

17 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST немного себя порезал

11 сен 2020 : 		 Виртуальное шоу от SEVENDUST

3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы
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Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма



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В рамках недавнего разговора с Headbangers Con вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon ответил на вопрос о том, сталкивалась ли группа с проявлениями расизма:

«Да, было дело. Несколько раз, но не так часто, как ты думаешь. Когда мы начинали, мы даже не думали ни о чём подобном. Мы никогда не смотрели на всё через расовую призму — ничего общего с этим. Так что когда подобное случилось, это было из серии: "Вот же всратость".

Пожалуй первый раз, когда это случилось, — в туре "Tattoo The Earth". Мы играли в Финиксе, для нас это был большой город. Мы играем, и где-то в середине шоу я слышу: "дзынь". И я такой: "Что это такое?", а звуки до меня доносятся. И я начал смотреть. Наш барабанный техник посмотрел на меня и поднимает этот грёбаный камень. Он был большой — если бы он попал мне в голову, то мог бы причинить настоящие проблемы. И они повсюду. Я осмотрелся, а там парни в футболках [с закрытыми лицами], кидающие зиги. Так что мы по-быстрому свалили со сцены — типа, шоу закончилось, и давай к ним. Но приехала полиция. Но такое было. Несколько раз».

MORGAN ROSE Recalls Being





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


11 мар 2021, 13:14		Может клуб был во владениях бонов или других нацов


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