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Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма



В рамках недавнего разговора с Headbangers Con вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon ответил на вопрос о том, сталкивалась ли группа с проявлениями расизма:



«Да, было дело. Несколько раз, но не так часто, как ты думаешь. Когда мы начинали, мы даже не думали ни о чём подобном. Мы никогда не смотрели на всё через расовую призму — ничего общего с этим. Так что когда подобное случилось, это было из серии: "Вот же всратость".



Пожалуй первый раз, когда это случилось, — в туре "Tattoo The Earth". Мы играли в Финиксе, для нас это был большой город. Мы играем, и где-то в середине шоу я слышу: "дзынь". И я такой: "Что это такое?", а звуки до меня доносятся. И я начал смотреть. Наш барабанный техник посмотрел на меня и поднимает этот грёбаный камень. Он был большой — если бы он попал мне в голову, то мог бы причинить настоящие проблемы. И они повсюду. Я осмотрелся, а там парни в футболках [с закрытыми лицами], кидающие зиги. Так что мы по-быстрому свалили со сцены — типа, шоу закончилось, и давай к ним. Но приехала полиция. Но такое было. Несколько раз».













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