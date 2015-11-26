3 фев 2021



Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом



Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon завершили еще один раунд создания и записи материала для дебютного сольного альбома. Сессии проходили в Sweetwater Studios, Fort Wayne, Indiana.

























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