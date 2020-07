сегодня



Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью



SEVENDUST выпустят новую, тринадцатую по счету, студийную работу, получившую название "Blood & Stone", двадцать третьего октября на Rise Records. Продюсером материала был Michael "Elvis" Baskette, ранее работавший с ALTER BRIDGE, SLASH и многими другими.



Трек-лист:



01. Dying To Live



02. Love



03. Blood From A Stone



04. Feel Like Going On



05. What You've Become



06. Kill Me



07. Nothing Left To See Here Anymore



08. Desperation



09. Criminal



10. Against The World



11. Alone



12. Wish You Well



13. The Day I Tried To Live











