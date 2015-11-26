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Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле
В недавнем интервью с Full Metal Jackie вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon, являющийся афроамериканцем, ответил на вопрос, какой он видит свою роль в том, чтобы принести позитивные изменения в нынешнее положение дел в Америке:
«Я считаю, что сегодня мы совершенно ясно видим, что в этом мире наблюдается недостаток равенства, что и выходит на первый план. К счастью, в деле, которым я занимаюсь, в металлическом сообществе я ощущаю, что это также вызывает возмущение, по крайней мере, как я это вижу. Я ощущаю, что это сообщество невероятно гостеприимно, и мне очень повезло в него попасть. Однако я также считаю, что есть достаточно людей, которые прячутся за масками, являясь на самом деле расистами. Но если есть что-то, что я могу сделать, то я никогда не буду лидером, который принесёт мир, любовь и равенство в эту индустрию и в то, что я делаю.
Я могу сказать, что любовь не замечает цвета, но я верю — я верю, что люди видят цвет. Однако я всё ещё хочу собрать всех вместе, чтобы это не было проблемой.
Я считаю, что в нашем сообществе есть не только черные — есть белые, есть азиаты, есть все расы, и это именно то, каким должен быть этот мир. Мы определённо должны принять это и оказаться в ситуации, когда такой проблемы просто не будет. И я молюсь, чтобы мы смогли.
Но в музыкальном плане я чувствую, что благодаря вам у нас есть свой голос и мы способны говорить и объединять людей. Я думаю,мы можем и должны это сделать — как SEVENDUST, как группа. Люди видят нас, и они видят кучу разных парней разного происхождения и разных национальностей. Мы занимаемся этим уже 20 с чем-то лет — мы не останавливаемся — и я надеюсь, что люди поймут это, увидят и научатся у нас».
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R0ck_N_R0lla
hansi_hrb
Tomahawk
Так его же недавно Снуп Дог лично уволил из нигеров.
sibterminator
НELLECTOR
hansi_hrb
НELLECTOR
rassol
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