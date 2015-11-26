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Sevendust

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3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS
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Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле



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В недавнем интервью с Full Metal Jackie вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon, являющийся афроамериканцем, ответил на вопрос, какой он видит свою роль в том, чтобы принести позитивные изменения в нынешнее положение дел в Америке:

«Я считаю, что сегодня мы совершенно ясно видим, что в этом мире наблюдается недостаток равенства, что и выходит на первый план. К счастью, в деле, которым я занимаюсь, в металлическом сообществе я ощущаю, что это также вызывает возмущение, по крайней мере, как я это вижу. Я ощущаю, что это сообщество невероятно гостеприимно, и мне очень повезло в него попасть. Однако я также считаю, что есть достаточно людей, которые прячутся за масками, являясь на самом деле расистами. Но если есть что-то, что я могу сделать, то я никогда не буду лидером, который принесёт мир, любовь и равенство в эту индустрию и в то, что я делаю.

Я могу сказать, что любовь не замечает цвета, но я верю — я верю, что люди видят цвет. Однако я всё ещё хочу собрать всех вместе, чтобы это не было проблемой.

Я считаю, что в нашем сообществе есть не только черные — есть белые, есть азиаты, есть все расы, и это именно то, каким должен быть этот мир. Мы определённо должны принять это и оказаться в ситуации, когда такой проблемы просто не будет. И я молюсь, чтобы мы смогли.

Но в музыкальном плане я чувствую, что благодаря вам у нас есть свой голос и мы способны говорить и объединять людей. Я думаю,мы можем и должны это сделать — как SEVENDUST, как группа. Люди видят нас, и они видят кучу разных парней разного происхождения и разных национальностей. Мы занимаемся этим уже 20 с чем-то лет — мы не останавливаемся — и я надеюсь, что люди поймут это, увидят и научатся у нас».

SEVENDUST





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

R0ck_N_R0lla


3 сен 2020, 14:16		так, дайте ему Грэмми за то что он черный. это же так работает сейчас?

hansi_hrb


3 сен 2020, 14:57		Интреесно что Эминем не поднимал подобных вопросов насчет рэпа, а работал и добился статуса. А вот это ныть и продолжать быть вторым сортом, ну такое.

Tomahawk


3 сен 2020, 16:10		>Эминем

Так его же недавно Снуп Дог лично уволил из нигеров.

sibterminator


3 сен 2020, 16:23		Получается Снуп король негров а не Джесси Джексон?

НELLECTOR


3 сен 2020, 16:25		Снуп Дог сам за косяк из нигеров уволится, так что не репрезентативно)

hansi_hrb


3 сен 2020, 16:35		Снуп догг который делает фиты с тиной кароль))) это чистый смех

НELLECTOR


3 сен 2020, 16:42		https://pikabu.ru/story/i_golubtsov_nakrutit_7489462

rassol


3 сен 2020, 17:12		"Что этот ниггер себе позволяет?!"


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