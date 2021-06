сегодня



DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG



DAUGHTRY почтили память Криса Корнелла и вместе с вокалистом SEVENDUST Lajon'ом Witherspoon'ом записали собственную версию хита TEMPLE OF THE DOG "Hunger Strike".



Chris: «Крис Корнелл — один из определяющих голосов, который завладел моим сердцем и заставил меня мечтать о том, чтобы стать рок-певцом. "Hunger Strike" — один, если не самый знаковый рок-дуэт нашего поколения. Это всё 1990-е, заключённые в одной песне. Исполнение этой песни с Lajon'ом, одним из моих любимых музыкантов, которого я имею удовольствие называть другом и братом, означает для меня очень многое».



Lajon: «Какая честь быть частью этой невероятной песни и работать с моим братом Chris'ом Daughtry и ребятами! Для меня это было музыкальным событием в нашем сообществе, и по сей день остаётся в памяти всего мира».













