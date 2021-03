25 мар 2021



Участники SEVENDUST , SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES



The Couch Riffs представили новое карантинное видео — на этот раз на хит HOWARD JONES "Things Can Only Get Better".



Состав команды:



Vox: Katie Cole (solo artist/touring member w/Smashing Pumpkins)

Guitars: Clint Lowery (Sevendust)

Drums: Dylan Wissing (session drummer/Alicia Keys/Drake/Eminem/Jay Z/Kanye)

Bass: Mike Squires (Duff McKagan's Loaded/Couch Riffs)







