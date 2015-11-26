Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

Sevendust

*



11 дек 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

1 дек 2020 : 		 Новое видео от барабанщика SEVENDUST

25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

14 ноя 2020 : 		 Новый трек от барабанщика SEVENDUST

11 ноя 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»

9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

21 окт 2020 : 		 Новое видео SEVENDUST

9 окт 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST потерял ребёнка

29 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»

17 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST немного себя порезал

11 сен 2020 : 		 Виртуальное шоу от SEVENDUST

3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»



*
zoom
*
* *
Барабанщик SEVENDUST Morgan Rose, выпустивший сольный EP "Controlled Chaos" 27 ноября, ответил на вопрос, сильно ли он нервничал из-за этой затеи:

«Да. Я приятно удивлён, что людям очень понравился первый [сингл "The Answer"]. Для меня это было не так уж и важно. Для меня это как Интернет. У меня в голове появляется мысль, мне становится лучше, но раньше у меня в голове появлялись мысли, и я что-то говорил в Твиттере, а потом вдруг люди просто цитировали меня направо и налево. И я подумал: "Эти люди даже не понимают меня. Кто они?" Ты думаешь, что ты просто думаешь вслух или думаешь про себя, а в действительности всё выходит наружу, и люди слышат это. То же самое было и с этой пластинкой. Я решил: "Я просто сделаю запись для себя". Ничего страшного. А потом я такой: "О, подожди минутку."

Будет много людей, которые будут ненавидеть это просто потому, что такова жизнь общества в наши дни. Если бы они ненавидели это раньше, они могли бы ненавидеть это в своём доме, но это всё осталось бы в их доме. Но теперь они скажут мне, что ненавидят это, и донесут свою мысль в Интернете. Так что придётся иметь дело с критикой, которая меня совсем не беспокоит. Я имею в виду, что вся идея с самого начала была в том, что я не певец, я барабанщик. Но я пишу — я пишу вокал, я пишу мелодии, тексты и прочее. Так что в этом аспекте я смог сделать всё сам. И это немного нервирует, но так оно и есть. Кому-то понравится, кому-то — нет. И я знаю, что люди, кто верен нашей команде, оценят всё выпущенное по достоинству».

SEVENDUST











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 140

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом