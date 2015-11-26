Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

Барабанщик SEVENDUST Morgan Rose, выпустивший сольный EP "Controlled Chaos" 27 ноября, ответил на вопрос, сильно ли он нервничал из-за этой затеи:
«Да. Я приятно удивлён, что людям очень понравился первый [сингл "The Answer"]. Для меня это было не так уж и важно. Для меня это как Интернет. У меня в голове появляется мысль, мне становится лучше, но раньше у меня в голове появлялись мысли, и я что-то говорил в Твиттере, а потом вдруг люди просто цитировали меня направо и налево. И я подумал: "Эти люди даже не понимают меня. Кто они?" Ты думаешь, что ты просто думаешь вслух или думаешь про себя, а в действительности всё выходит наружу, и люди слышат это. То же самое было и с этой пластинкой. Я решил: "Я просто сделаю запись для себя". Ничего страшного. А потом я такой: "О, подожди минутку."
Будет много людей, которые будут ненавидеть это просто потому, что такова жизнь общества в наши дни. Если бы они ненавидели это раньше, они могли бы ненавидеть это в своём доме, но это всё осталось бы в их доме. Но теперь они скажут мне, что ненавидят это, и донесут свою мысль в Интернете. Так что придётся иметь дело с критикой, которая меня совсем не беспокоит. Я имею в виду, что вся идея с самого начала была в том, что я не певец, я барабанщик. Но я пишу — я пишу вокал, я пишу мелодии, тексты и прочее. Так что в этом аспекте я смог сделать всё сам. И это немного нервирует, но так оно и есть. Кому-то понравится, кому-то — нет. И я знаю, что люди, кто верен нашей команде, оценят всё выпущенное по достоинству».
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