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SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY



SEVENDUST вынуждены отыграть два концерта без JOHN'a CONNOLLY, у которого две полоски.



«Семье SEVENDUST - на этой неделе мне пришлось сделать то, чего я никогда не делал за всю свою карьеру - я был вынужден пропустить концерт SEVENDUST.



За все годы существования нашей группы я выступал на каждом концерте SEVENDUST. К сожалению, мне пришлось пропустить вчерашний вечер и сегодняшний.



Как известно тем, кто следит за моими социальными сетями, я тренировался для предстоящего марафона в Нью-Йорке. Во время одной из таких тренировок я подвергся воздействию COVID. Чтобы предотвратить возможное заражение от меня самого и моих товарищей по группе: Lajon, Clint, Vinnie, Morgan, нашей команде, ALTER BRIDGE и MAMMOTH WVH и их командам, местному персоналу и посетителям — я принял решение отказаться от участия в первых двух концертах.



Я смотрел сегодняшнее шоу по FaceTime, и мои братья SEVENDUST звучали великолепно. Я чувствую себя хорошо и сейчас у меня отрицательный тест. Я уже собрался и готов завтра сесть на самолет, чтобы встретиться со всеми, и скоро я снова буду зажигать с вами!»











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