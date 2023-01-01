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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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*

Sevendust

*



5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST

9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

1 ноя 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»

1 июн 2021 : 		 DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG

25 мар 2021 : 		 Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES

11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма
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SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY



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SEVENDUST вынуждены отыграть два концерта без JOHN'a CONNOLLY, у которого две полоски.

«Семье SEVENDUST - на этой неделе мне пришлось сделать то, чего я никогда не делал за всю свою карьеру - я был вынужден пропустить концерт SEVENDUST.

За все годы существования нашей группы я выступал на каждом концерте SEVENDUST. К сожалению, мне пришлось пропустить вчерашний вечер и сегодняшний.

Как известно тем, кто следит за моими социальными сетями, я тренировался для предстоящего марафона в Нью-Йорке. Во время одной из таких тренировок я подвергся воздействию COVID. Чтобы предотвратить возможное заражение от меня самого и моих товарищей по группе: Lajon, Clint, Vinnie, Morgan, нашей команде, ALTER BRIDGE и MAMMOTH WVH и их командам, местному персоналу и посетителям — я принял решение отказаться от участия в первых двух концертах.

Я смотрел сегодняшнее шоу по FaceTime, и мои братья SEVENDUST звучали великолепно. Я чувствую себя хорошо и сейчас у меня отрицательный тест. Я уже собрался и готов завтра сесть на самолет, чтобы встретиться со всеми, и скоро я снова буду зажигать с вами!»






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