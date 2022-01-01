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У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен



В рамках недавней беседы вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon рассказал о сольном материале:



«Я всё ещё работаю над этим. Совсем недавно я был в Нэшвилле. Мне удалось написать немного музыки с моим приятелем Джимми Алленом, который исполняет кантри. Да, чувак, я просто не тороплюсь с записью. Я займусь музыкой, как только закончу [работу с SEVENDUST]. Вообще-то я вернусь в Теннесси в апреле и закончу кое-что. Есть некоторый интерес к этой теме. И я взволнован. Сейчас у меня, наверное, 13 песен. И это хорошо».

























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