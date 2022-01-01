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*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Sevendust

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25 мар 2021 : 		 Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES

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31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»

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25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

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9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

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3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST
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У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен



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В рамках недавней беседы вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon рассказал о сольном материале:

«Я всё ещё работаю над этим. Совсем недавно я был в Нэшвилле. Мне удалось написать немного музыки с моим приятелем Джимми Алленом, который исполняет кантри. Да, чувак, я просто не тороплюсь с записью. Я займусь музыкой, как только закончу [работу с SEVENDUST]. Вообще-то я вернусь в Теннесси в апреле и закончу кое-что. Есть некоторый интерес к этой теме. И я взволнован. Сейчас у меня, наверное, 13 песен. И это хорошо».

SEVENDUST











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