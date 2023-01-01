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*SEPULTURA едет в прощальный тур 46
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 26
*Новое видео THERION 25
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 23
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Arch Enemy

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16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

11 сен 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

23 авг 2023 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Сомневаюсь ли я в себе? Конечно»

28 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

10 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова

29 май 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY

2 май 2023 : 		 Видеоряд от ARCH ENEMY

28 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

27 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли

21 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Я считаю, что металл должен быть в андеграунде»

12 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»

11 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Во многом я живу своими детскими мечтами»

10 фев 2023 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 янв 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом

2 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY открыли европейский тур

20 сен 2022 : 		 ARCH ENEMY — о летнем туре

15 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY не любит современные группы с экстремальным и чистым вокалом

14 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл

12 сен 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

18 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

15 авг 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии

9 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»

2 авг 2022 : 		 ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»
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Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY



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Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Am Ring 2023, доступно для просмотра ниже:

"Deceiver, Deceiver"
"War Eternal"
"House of Mirrors"
"My Apocalypse"
"The Watcher"
"The Eagle Flies Alone"
"Handshake With Hell"
"Sunset Over the Empire"
"As the Pages Burn"
"Nemesis"

ARCH ENEMY - Pro-Shot Video Of Entire Rock Am Ring 2023 Show Streaming




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