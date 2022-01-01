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Arch Enemy

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Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта



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Alissa White-Gluz в рамках недавнего интервью рассказала о сольном альбоме:

«Случилось так, что [в сентябре 2016 года] было объявлено, что я подписала контракт [с Napalm Records] на сольный альбом. Все, что я сделала, это подписала контракт, но я полагаю, что многие люди интерпретировали это как то, что у меня есть альбом, который я готова выпустить. Так что, по сути, когда появилась новость о сольном альбоме, единственное, что произошло в тот момент, это то, что я просто согласился его записать. А потом я была в туре примерно триста дней в году вплоть до 2020 года. И вот теперь он готов, потому что сейчас я была дома достаточно долго, чтобы написать песни и закончить их. И это здорово, и мне всё нравится!»

Что касается возможной даты выхода альбома, Alissa ответила:

«Нет ничего, что бы сдерживало его выпуск — он уже готов — но мне нужно быть внимательной к тому, как я его выпущу, потому что сейчас выходит так много релизов, и я хочу быть уверенной, что музыка получит то внимание, которого она заслуживает. Так что он точно не выйдет одновременно с альбомом ARCH ENEMY, потому что это плохая идея, но я найду время, чтобы выпустить его так, чтобы это имело смысл».

Что касается музыкального направления ее сольного материала, то она ответила:

«На самом деле, это не похоже на ARCH ENEMY. Но эта я, он может звучать немного похоже на ARCH ENEMY, но это другое. Я воспринимаю его как некий сплав того интересного состояния, в котором ты находишься, когда ты начинающий музыкант, потому что, хотя я не начинающий вокалист или автор песен, я только начинающая гитаристка — я очень плохо играю на гитаре. Поэтому, когда я пишу песни на гитаре, у меня подход, возможно, совершенно неправильный, и именно это, я думаю, делает его классным. Это другое — это неортодоксальный подход. То есть, я все еще могу играть на ней, но это не мой основной инструмент, поэтому, когда я пишу риффы на гитаре, я пишу как вокалист, пишущий риффы на гитаре. Кто-то может сказать, что так пишет и Michael [Amott, ARCH ENEMY], потому что его риффы такие "певучие". Но, да, я написала кучу песен с Jeff [Loomis, гитарист ARCH ENEMY] и еще со многими другими людьми, которых я не хочу сейчас спойлерить. Здесь есть и чистый вокал, и гроул, конечно, и другие интересные вокальные техники с нотным скримингом и некоторыми оперными вещами. Это тяжелый альбом. Я не знаю, к какому жанру его отнести. В этом смысле он совершенно самостоятельный. Он честный. Это именно то, что мне хотелось сочинить для этого альбома. В нем есть элементы прога, есть элементы рок-н-ролла, есть много металла, очевидно. Но, да, я очень довольна. И я надеюсь, что другим людям тоже понравится!»

ARCH ENEMY's ALISSA WHITE-GLUZ Says Her Debut Solo Album Is 'Done': 'It's Awesome And I Love It'





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КомментарииСкрыть/показать 4 )
17 мар 2022, 21:53
Нахой он кому нужен
17 мар 2022, 22:44
Мне интересен с точки зрения,какие у Неё мысли,тексты и Музыка :-)
17 мар 2022, 22:53
лучше бы на онлифансе зарегалась
17 мар 2022, 23:09
Зачем синюю певичку опрашивает этот жабеныш из Cryptopsy, хочет в привате впарить партию своего дерьмового пива с которого ссыт криво? Хотя возможно планирует тоже принять веганство


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