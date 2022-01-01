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Arch Enemy

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|||| 26 мар 2022

Гитарист ARCH ENEMY: «Мы не потеряли интереса к музыке»



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Michael Amott в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме "Deceivers", релиз которого намечен на 29 июля:

«У нас есть стиль, который мы выработали за 25 с лишним лет карьеры, но мы по-прежнему увлечены музыкой. Это и есть движущая сила. Всегда есть что-то, что мы еще не пробовали. Или "Мы никогда не начинали песню таким образом", или "Мы никогда не использовали такую мелодию или структуру аккордов", всегда есть что-то новое, что можно попробовать. Музыка практически бесконечна. Но мы всё равно остаёмся верны звучанию ARCH ENEMY. Мы не хотим отходить слишком далеко от наших корней. И вот я говорю это, но недавно я слушал наш первый альбом, и он сильно отличается от того, что мы делаем сейчас. Так что прогресс был, но я считаю, что он был органичным. Это произошло естественным образом. Я думаю, что мы, и, возможно, я в частности, много об этом думаем. В каждом альбоме должны быть какие-то новые элементы, и я уверен, что это важно. Мы стремимся к этому, но не пытаемся сделать слишком многое за один раз».

ARCH ENEMY











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