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Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл



Основатель и гитарист ARCH ENEMY Michael Amott в беседе с Rauta ответил на вопрос о том, вдохновляют ли его современные металлические группы:



«Я не особо слушаю современный металл. У меня очень обширный музыкальный вкус. Я вырос в эклектичной семье. Моя мать — большая поклонница классической музыки и джаза, так что я вырос в первую очередь на этом. Но я люблю всё. Если есть хорошая мелодия...



Когда ты столько лет работаешь музыкантом, то становишься немного зажатым. Если ты уже слышал это раньше, ты не особо чувствуешь с этим связь. Ты можешь быстро понять, что они делают, и это, возможно, не так интересно. Но если кто-то создаёт что-то этакое, тогда ты думаешь: "О, я никогда не слышал этого..." Это больше похоже на фьюжн — взять одну идею, смешать её с другой и добавить что-то ещё. Именно это и нужно делать сейчас.



Я вырос в то время, когда металл был без примесей, как и хардкор-панк. Была серьёзная привязка к сцене. Ты должен был оставаться в своей полосе. Я так и делал, я вырос с этим. И если группы становились немного более мелодичными, я просто переставал их слушать: "К чёрту эту группу. У них мелодичный вокал". Я хотел жёсткого, быстрого, тяжёлого звучания. Я был таким в подростковом возрасте. Но потом я немного повзрослел и стал лучше играть на своём инструменте; мне стало интересно включать другие стили в своё творчество».







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