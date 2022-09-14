Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*Новое видео OZZY OSBOURNE 13
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 13
*Новая песня OZZY OSBOURNE 11
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



*

Arch Enemy

*



14 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл

12 сен 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

18 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

15 авг 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии

9 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»

2 авг 2022 : 		 ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»

25 июл 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

14 июл 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 июн 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

9 июн 2022 : 		 Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен

24 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

20 май 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

11 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

5 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

2 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

27 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

22 апр 2022 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной

19 апр 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY делится опасениями о будущем металл-музыки

18 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY отыграли первое за 2,5 года шоу

26 мар 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Мы не потеряли интереса к музыке»

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта

23 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл



zoom
Основатель и гитарист ARCH ENEMY Michael Amott в беседе с Rauta ответил на вопрос о том, вдохновляют ли его современные металлические группы:

«Я не особо слушаю современный металл. У меня очень обширный музыкальный вкус. Я вырос в эклектичной семье. Моя мать — большая поклонница классической музыки и джаза, так что я вырос в первую очередь на этом. Но я люблю всё. Если есть хорошая мелодия...

Когда ты столько лет работаешь музыкантом, то становишься немного зажатым. Если ты уже слышал это раньше, ты не особо чувствуешь с этим связь. Ты можешь быстро понять, что они делают, и это, возможно, не так интересно. Но если кто-то создаёт что-то этакое, тогда ты думаешь: "О, я никогда не слышал этого..." Это больше похоже на фьюжн — взять одну идею, смешать её с другой и добавить что-то ещё. Именно это и нужно делать сейчас.

Я вырос в то время, когда металл был без примесей, как и хардкор-панк. Была серьёзная привязка к сцене. Ты должен был оставаться в своей полосе. Я так и делал, я вырос с этим. И если группы становились немного более мелодичными, я просто переставал их слушать: "К чёрту эту группу. У них мелодичный вокал". Я хотел жёсткого, быстрого, тяжёлого звучания. Я был таким в подростковом возрасте. Но потом я немного повзрослел и стал лучше играть на своём инструменте; мне стало интересно включать другие стили в своё творчество».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 сен 2022
M
Mateas89
Даа, чет вот как раз на новом альбоме АЕ с мелодиями очень туго.
  Dislike!1
14 сен 2022
s
smolet18-02-44
Вполне его понимаю. Человек крутиться 24/7 в музыкальном бизнесе на прослушивание просто нет времени, плюс ещё думать, сочинять новую музыку, репетировать старую.

просмотров: 679

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом