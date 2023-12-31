31 дек 2023



JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY



Michael Amott: «Для меня было счастьем, что Jeff играл с ARCH ENEMY на протяжении почти десяти лет, и нам действительно было очень весело гастролировать по всему миру вместе! Мы были друзьями задолго до того, как стали играть вместе музыку, и сейчас мы остаемся еще более близкими приятелями, что очень приятно. Мы понимаем, что сейчас у него такой период в жизни, когда ему нужно уйти из ARCH ENEMY, и мы все желаем ему только самого лучшего.



Единственная постоянная вещь — это перемены, и это один из тех моментов, когда все должно было немного измениться, чтобы двигаться вперед приемлемым для всех участников образом. Учитывая все вышесказанное, мы очень рады объявить, что нашим новым гитаристом стал Joey Concepcion! Joey — феноменально талантлив и уже давно является другом группы, он даже подменял Jeff'а на нескольких европейских фестивальных шоу в 2018 году.



У нас уже запланированы гастроли и множество других интересных мероприятий с ARCH ENEMY на 2024 году и далее, мы очень рады двигаться вперед, создавая следующую главу и сохраняя металлическую струю!»



Loomis: «Мое время в ARCH ENEMY подошло к концу. Я отлично провел время (9 лет!), играя и гастролируя с ними, но теперь пришло время вступить в новую главу моей жизни. Я желаю Alissa, Michael, Sharlee и Daniel всего самого лучшего и считаю их всех друзьями на все времена. Я также хотел бы поблагодарить команду, которая всегда была ко мне исключительно благосклонна. Их упорный труд и преданность группе просто невероятны, и без них мы бы не смогли устраивать великолепные шоу. Еще раз спасибо вам за поддержку на протяжении многих лет и счастливого Нового года!».



Joey Concepcion: «Для меня большая честь и привилегия работать с ARCH ENEMY, и я с нетерпением жду возможности вместе рубить на сценах по всему миру, играть для всех фанатов и общаться с ними!»







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