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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
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Arch Enemy

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Новое видео ARCH ENEMY



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In The Eye Of The Storm, новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Deceivers", выход которого запланирован на 12 августа на Century Media:

01. Handshake With Hell

02. Deceiver, Deceiver

03. In The Eye Of The Storm

04. The Watcher

05. Poisoned Arrow

06. Sunset Over The Empire

07. House Of Mirrors

08. Spreading Black Wings

09. Mourning Star

10. One Last Time

11. Exiled From Earth




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