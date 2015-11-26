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Новая песня ARCH ENEMY



"Handshake With Hell", новая песня группы ARCH ENEMY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deceivers", выход которого запланирован на 29 июня на Century Media:



01. Handshake With Hell



02. Deceiver, Deceiver



03. In The Eye Of The Storm



04. The Watcher



05. Poisoned Arrow



06. Sunset Over The Empire



07. House Of Mirrors



08. Spreading Black Wings



09. Mourning Star



10. One Last Time



11. Exiled From Earth







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