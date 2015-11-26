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Arch Enemy

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4 фев 2022 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

27 янв 2022 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет летом

9 дек 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

2 дек 2021 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY появится в этом году

7 ноя 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет новый трек

21 окт 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 окт 2021 : 		 ARCH ENEMY намекают

20 авг 2021 : 		 BEHEMOTH и ARCH ENEMY перенесли европейский тур

2 июн 2021 : 		 ARCH ENEMY — четвертак

26 дек 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме

18 дек 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY получил награду

18 авг 2020 : 		 Вокалистки ARCH ENEMY и DELAIN в новом треке

17 авг 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой

19 апр 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY и GUS G в акустике

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

13 ноя 2019 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY о новом материале

6 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ARCH ENEMY

10 апр 2019 : 		 ARCH ENEMY в Китае и Таиланде

16 янв 2019 : 		 Рассказ о компиляции ARCH ENEMY

12 дек 2018 : 		 Рассказ о новом сингле ARCH ENEMY

8 дек 2018 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 ноя 2018 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Бразилии

14 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Аргентине

13 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Парагвае

8 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Коста-Рике
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|||| сегодня

Новая песня ARCH ENEMY



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"Handshake With Hell", новая песня группы ARCH ENEMY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deceivers", выход которого запланирован на 29 июня на Century Media:

01. Handshake With Hell

02. Deceiver, Deceiver

03. In The Eye Of The Storm

04. The Watcher

05. Poisoned Arrow

06. Sunset Over The Empire

07. House Of Mirrors

08. Spreading Black Wings

09. Mourning Star

10. One Last Time

11. Exiled From Earth

ARCH ENEMY Releases New Single 'Handshake With Hell'

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

WahrandPhain


4 фев 2022, 19:13		Лучшая песня во всем метале! Мелодический бас, агрессивный рык вокалистки, все как надо!


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