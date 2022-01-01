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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Arch Enemy

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12 сен 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

18 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

15 авг 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии

9 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»

2 авг 2022 : 		 ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»

25 июл 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

14 июл 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 июн 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

9 июн 2022 : 		 Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен

24 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

20 май 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

11 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

5 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

2 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

27 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

22 апр 2022 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной

19 апр 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY делится опасениями о будущем металл-музыки

18 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY отыграли первое за 2,5 года шоу

26 мар 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Мы не потеряли интереса к музыке»

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта

23 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

14 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале
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|||| сегодня

Drum-cam от ARCH ENEMY



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Daniel Erlandsson опубликовал видео исполнения композиции "The Watcher" в рамках выступления на Reload Festival 2022.

ARCH ENEMY Drummer DANIEL ERLANDSSON Posts Live Playthrough Video Of "The Watcher"




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