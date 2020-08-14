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Arch Enemy

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17 авг 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой

19 апр 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY и GUS G в акустике

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

13 ноя 2019 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY о новом материале

6 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ARCH ENEMY

10 апр 2019 : 		 ARCH ENEMY в Китае и Таиланде

16 янв 2019 : 		 Рассказ о компиляции ARCH ENEMY

12 дек 2018 : 		 Рассказ о новом сингле ARCH ENEMY

8 дек 2018 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 ноя 2018 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Бразилии

14 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Аргентине

13 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Парагвае

8 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Коста-Рике

7 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Мексике

5 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Чили

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

26 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете ARCH ENEMY

1 мар 2018 : 		 ARCH ENEMY о визите в Японию

28 фев 2018 : 		 Рассказ о туре ARCH ENEMY

26 фев 2018 : 		 ARCH ENEMY о визите в Японию

10 фев 2018 : 		 Выход винилового бокс-сета ARCH ENEMY отложен

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет ARCH ENEMY выйдет зимой

1 дек 2017 : 		 Гитарист ARCH ENEMY на EMGtv

28 ноя 2017 : 		 Фронтвумен ARCH ENEMY о том, каково быть женщиной на тяжёлой сцене

20 окт 2017 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписывается в наш стиль»
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|||| 17 авг 2020

Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой



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NO JOY, проект Jasamine White-Gluz, сестры вокалистки ARCH ENEMY Alissa White-Gluz, выпустит первый за пять лет студийный материал, получивший название "Motherhood", двадцать первого августа на Joyful Noise и Hand Drawn Dracula в Канаде. Видео на композицию "Dream Rats", в записи которой принимала участие Alissa, будет представлено на этой неделе.

ARCH ENEMY




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Yet another new music video is coming next week! Did you know that my big sister @nojoy68jk69 is also a touring musician? 👯‍♀️ She has an album called “Motherhood” coming out August 21st (next week!) and to kick it off we shot a music video for the song “Dream Rats”, which I sing on. We are very different in terms of personality and style but somehow ended up in parallel paths! Her music is shoegaze... a foreign world for me... but I see the level of attention to detail in her work and I love it! . I don’t know how it took our ENTIRE LIVES to collaborate (other than our childhood projects) but we finally did it! You’ll all see it next week! 🦆 Thanks @revolvermag for including “Dream Rats” in your list of best new songs! And if you still haven’t seen the new music video for “Lizzie” you can join my FanClub (at the link in my bio) or @charlottewessels patreon page to watch! You can also listen to “Dream Rats” right now before the music video comes out, wherever you listen to music! Hope you are all enjoying the new music and visuals! 🎥🎬🎼🎤 . #nojoy #shoegaze #music #metal

Публикация от Alissa White-Gluz (@alissawhitegluz)




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