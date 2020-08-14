Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой

NO JOY, проект Jasamine White-Gluz, сестры вокалистки ARCH ENEMY Alissa White-Gluz, выпустит первый за пять лет студийный материал, получивший название "Motherhood", двадцать первого августа на Joyful Noise и Hand Drawn Dracula в Канаде. Видео на композицию "Dream Rats", в записи которой принимала участие Alissa, будет представлено на этой неделе.
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