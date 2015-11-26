Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале

Alissa White-Gluz в одном из роликов на Cameo (да, и она есть там, где Dave за 300), ответила на вопрос о любимой вокалистке всех времён и народов:
«Это очень сложный вопрос. Даже в более широком смысле, если бы мне нужно было выбрать одну вокалистку всех времён в качестве моей любимой, я даже не знаю, кого бы я назвала. Возможно, я бы могла назвать пятёрку или даже тройку лучших. Но есть так много разных певиц, которых я люблю по совершенно разным причинам. Поэтому мой ответ может меняться в зависимости от дня. Я бы сказала, что прямо сейчас, в этот самый момент времени, я скажу, что мой любимый женский вокал — это Brody Dalle из THE DISTILLERS, потому что в её голосе столько настроения, он такой необработанный, и это её настоящий голос, который я обожаю. Но, конечно, я также обожаю Lzzy Hale [из HALESTORM], потому что она просто технически потрясающая, и у неё прекрасный тембр. Я люблю Noora'у [Louhimo] из BATTLE BEAST, потому что она просто невероятна. Дженис Джоплин... Есть так много удивительных, потрясающих вокалисток, которые вдохновляют меня каждый раз, когда я их вижу или слышу, они побуждают меня продолжать совершенствоваться и становиться лучше в своём собственном вокале».
IYDKMIGTHTKY13
Shurrick
Cartman
IYDKMIGTHTKY13
Давай почту, ну или куда удобнее ссылку получить, пришлю.
evilmarx
лейте на яндекс диск!
Madcap
xRReth
Да потому что нахуй не интересно смотреть на среднестатистическую синеволосую бабу с пятидесятилетним дедофриком в (я уверен) дерьмовом качестве.
IYDKMIGTHTKY13
Сохраняйте на всякий себе, долго это не пролежит, мб даже до новости на самом дарксайде не проживет:
https://www.sanfransentinel.com/misfits_big_guy_fucks_her_blue_hair_girlfriend.html
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