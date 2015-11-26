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Arch Enemy

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14 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале

4 фев 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 янв 2022 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет летом

9 дек 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

2 дек 2021 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY появится в этом году

7 ноя 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет новый трек

21 окт 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 окт 2021 : 		 ARCH ENEMY намекают

20 авг 2021 : 		 BEHEMOTH и ARCH ENEMY перенесли европейский тур

2 июн 2021 : 		 ARCH ENEMY — четвертак

26 дек 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме

18 дек 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY получил награду

18 авг 2020 : 		 Вокалистки ARCH ENEMY и DELAIN в новом треке

17 авг 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой

19 апр 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY и GUS G в акустике

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

13 ноя 2019 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY о новом материале

6 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ARCH ENEMY

10 апр 2019 : 		 ARCH ENEMY в Китае и Таиланде

16 янв 2019 : 		 Рассказ о компиляции ARCH ENEMY

12 дек 2018 : 		 Рассказ о новом сингле ARCH ENEMY

8 дек 2018 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 ноя 2018 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Бразилии

14 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Аргентине

13 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Парагвае
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Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале



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Alissa White-Gluz в одном из роликов на Cameo (да, и она есть там, где Dave за 300), ответила на вопрос о любимой вокалистке всех времён и народов:

«Это очень сложный вопрос. Даже в более широком смысле, если бы мне нужно было выбрать одну вокалистку всех времён в качестве моей любимой, я даже не знаю, кого бы я назвала. Возможно, я бы могла назвать пятёрку или даже тройку лучших. Но есть так много разных певиц, которых я люблю по совершенно разным причинам. Поэтому мой ответ может меняться в зависимости от дня. Я бы сказала, что прямо сейчас, в этот самый момент времени, я скажу, что мой любимый женский вокал — это Brody Dalle из THE DISTILLERS, потому что в её голосе столько настроения, он такой необработанный, и это её настоящий голос, который я обожаю. Но, конечно, я также обожаю Lzzy Hale [из HALESTORM], потому что она просто технически потрясающая, и у неё прекрасный тембр. Я люблю Noora'у [Louhimo] из BATTLE BEAST, потому что она просто невероятна. Дженис Джоплин... Есть так много удивительных, потрясающих вокалисток, которые вдохновляют меня каждый раз, когда я их вижу или слышу, они побуждают меня продолжать совершенствоваться и становиться лучше в своём собственном вокале».

ARCH ENEMY





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

IYDKMIGTHTKY13


14 фев 2022, 13:05		Почему никто не спрашивает о слитом видео, в котором её ебет фрик-качок из the Misfits?

Shurrick


14 фев 2022, 17:47		Забавно, но некоторое время назад при нажатии на заголовок данной новости открывалась страница про очередное видео Роберта Фриппа и его мадамы))

Cartman


14 фев 2022, 18:46		IYDKMIGTHTKY13 потому что такого видео нет.

IYDKMIGTHTKY13


14 фев 2022, 19:12		Cartman
Давай почту, ну или куда удобнее ссылку получить, пришлю.

evilmarx


14 фев 2022, 19:28		IYDKMIGTHTKY13
лейте на яндекс диск!

Madcap


14 фев 2022, 21:08		Ссылку в студию, пожалуйста

xRReth


14 фев 2022, 21:16		>>> Почему никто не спрашивает о слитом видео, в котором её ебет фрик-качок из the Misfits?

Да потому что нахуй не интересно смотреть на среднестатистическую синеволосую бабу с пятидесятилетним дедофриком в (я уверен) дерьмовом качестве.

IYDKMIGTHTKY13


14 фев 2022, 21:42		Ну, сами посудите
Сохраняйте на всякий себе, долго это не пролежит, мб даже до новости на самом дарксайде не проживет:
https://www.sanfransentinel.com/misfits_big_guy_fucks_her_blue_hair_girlfriend.html


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