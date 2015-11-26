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Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале



Alissa White-Gluz в одном из роликов на Cameo (да, и она есть там, где Dave за 300), ответила на вопрос о любимой вокалистке всех времён и народов:



«Это очень сложный вопрос. Даже в более широком смысле, если бы мне нужно было выбрать одну вокалистку всех времён в качестве моей любимой, я даже не знаю, кого бы я назвала. Возможно, я бы могла назвать пятёрку или даже тройку лучших. Но есть так много разных певиц, которых я люблю по совершенно разным причинам. Поэтому мой ответ может меняться в зависимости от дня. Я бы сказала, что прямо сейчас, в этот самый момент времени, я скажу, что мой любимый женский вокал — это Brody Dalle из THE DISTILLERS, потому что в её голосе столько настроения, он такой необработанный, и это её настоящий голос, который я обожаю. Но, конечно, я также обожаю Lzzy Hale [из HALESTORM], потому что она просто технически потрясающая, и у неё прекрасный тембр. Я люблю Noora'у [Louhimo] из BATTLE BEAST, потому что она просто невероятна. Дженис Джоплин... Есть так много удивительных, потрясающих вокалисток, которые вдохновляют меня каждый раз, когда я их вижу или слышу, они побуждают меня продолжать совершенствоваться и становиться лучше в своём собственном вокале».







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