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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 39
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 20
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Arch Enemy

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12 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии

9 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»

2 авг 2022 : 		 ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»

25 июл 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

14 июл 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 июн 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

9 июн 2022 : 		 Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен

24 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

20 май 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

11 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

5 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

2 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

27 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

22 апр 2022 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной

19 апр 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY делится опасениями о будущем металл-музыки

18 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY отыграли первое за 2,5 года шоу

26 мар 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Мы не потеряли интереса к музыке»

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта

23 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

14 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале

4 фев 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 янв 2022 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет летом

9 дек 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

2 дек 2021 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY появится в этом году
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Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии



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Alissa White-Gluz в рамках недавней беседы рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась при записи альбома "Deceivers" из-за ковидных ограничений:

«Я провела эти два года по обе стороны Атлантики. В 2020 году я была к западу от неё, а в 2021 году — к востоку. В Канаде были очень строгие ограничения — настолько строгие, что в какой-то момент полиция отказалась их соблюдать, потому что даже им самим это показалось смешным.

В целом я довольно спокойный человек и не осуждаю людей за решения, которые они принимают во время стресса, потому что, очевидно, никто не знает, как с этим справиться; это совершенно новая ситуация для всех. Я не думаю, что это было сделано правильно, но в то же время я не знаю, как было бы правильно поступить.

Так что 2021 год мне определённо понравился больше, чем 2020-й. Но мы все оказались в одной лодке».




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