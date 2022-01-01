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Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии



Alissa White-Gluz в рамках недавней беседы рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась при записи альбома "Deceivers" из-за ковидных ограничений:



«Я провела эти два года по обе стороны Атлантики. В 2020 году я была к западу от неё, а в 2021 году — к востоку. В Канаде были очень строгие ограничения — настолько строгие, что в какой-то момент полиция отказалась их соблюдать, потому что даже им самим это показалось смешным.



В целом я довольно спокойный человек и не осуждаю людей за решения, которые они принимают во время стресса, потому что, очевидно, никто не знает, как с этим справиться; это совершенно новая ситуация для всех. Я не думаю, что это было сделано правильно, но в то же время я не знаю, как было бы правильно поступить.



Так что 2021 год мне определённо понравился больше, чем 2020-й. Но мы все оказались в одной лодке».







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