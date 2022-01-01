Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 52
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 29
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!» 20
[= ||| все новости группы



*

Arch Enemy

*



23 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

14 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале

4 фев 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 янв 2022 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет летом

9 дек 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

2 дек 2021 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY появится в этом году

7 ноя 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет новый трек

21 окт 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 окт 2021 : 		 ARCH ENEMY намекают

20 авг 2021 : 		 BEHEMOTH и ARCH ENEMY перенесли европейский тур

2 июн 2021 : 		 ARCH ENEMY — четвертак

26 дек 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме

18 дек 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY получил награду

18 авг 2020 : 		 Вокалистки ARCH ENEMY и DELAIN в новом треке

17 авг 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой

19 апр 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY и GUS G в акустике

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

13 ноя 2019 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY о новом материале

6 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ARCH ENEMY

10 апр 2019 : 		 ARCH ENEMY в Китае и Таиланде

16 янв 2019 : 		 Рассказ о компиляции ARCH ENEMY

12 дек 2018 : 		 Рассказ о новом сингле ARCH ENEMY

8 дек 2018 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 ноя 2018 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Бразилии
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом



zoom
Alissa White-Gluz в рамках недавней беседы с Metal Hammer сообщила о том, что в рамках пандемии работала над сольным материалом:

«В итоге я осталась в Европе на целый год. Я не хотела рисковать, находясь далеко от нашего хаба, который в основном находится в Швеции и Германии, и не иметь возможности вернуться к нему. Я взяла напрокат машину и нашла себе маленький дом на юге Германии; я осталась там на целый год. Там я оборудовала студию и продолжила работу над большим количеством сольного материала».

На вопрос о том, означает ли это, что её давно готовящийся сольный дебют наконец-то появится в недалёком будущем, Alissa ответила:

«Да, я работаю над ним, но он выйдет намного позже "Deceivers". Альбом ARCH ENEMY — это то, чего люди должны ждать прямо сейчас».

ARCH ENEMY




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 327

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом