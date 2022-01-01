Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом
Alissa White-Gluz в рамках недавней беседы с Metal Hammer сообщила о том, что в рамках пандемии работала над сольным материалом:
«В итоге я осталась в Европе на целый год. Я не хотела рисковать, находясь далеко от нашего хаба, который в основном находится в Швеции и Германии, и не иметь возможности вернуться к нему. Я взяла напрокат машину и нашла себе маленький дом на юге Германии; я осталась там на целый год. Там я оборудовала студию и продолжила работу над большим количеством сольного материала».
На вопрос о том, означает ли это, что её давно готовящийся сольный дебют наконец-то появится в недалёком будущем, Alissa ответила:
«Да, я работаю над ним, но он выйдет намного позже "Deceivers". Альбом ARCH ENEMY — это то, чего люди должны ждать прямо сейчас».
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