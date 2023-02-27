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Arch Enemy

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|||| 27 фев 2023

Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли



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Вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz, запутавшись в рыболовной сети и размахивая хвостом русалки, который по цвету близок к её фирменным волосам цвета морской волны, ставит себя на место обитателей морских глубин в новой рекламе PETA, выпущенной в преддверии Великого поста. Это напоминание о том, что рыба — это не плавающий картофель — это чувствительные особи, которые заслуживают того, чтобы не есть их в течение всех 40 дней Великого поста и после него.

«Первое, что люди готовы не принимать во внимание как живность, — это морских обитателей. Мы... вторгаемся в совершенно другую среду и просто уничтожаем всех её обитателей... Об этом меньше говорят, но об этом необходимо заявлять, особенно если посмотреть на статистику, которая говорит, что через 20 лет наши океаны будут мертвы».

Рыбы чувствуют боль, делятся знаниями, имеют долгую память и культурные традиции. Некоторые из них привлекают потенциальных партнёров, создавая замысловатые произведения искусства в песке на дне океана, и всё же ежегодно ради еды убивают больше рыб, чем всех остальных животных вместе взятых. Их закалывают, измельчают, душат или вскрывают и потрошат — часто в то время, когда они находятся в полном сознании. Кроме того, 38 миллионов тонн других обитателей водной среды вылавливаются каждый год, чтобы удовлетворить спрос потребителей на "морепродукты"».

Но White-Gluz отмечает, что надежда не потеряна, если все станут веганами, как это сделала она более 20 лет назад. Каждый, кто последует её примеру, может рассчитывать на спасение около 200 животных в год и, как она отмечает, это поможет справиться с жестокой индустрией производства яиц и молочных продуктов:

«Сделав такой простой выбор, мы в действительности можем обратить вспять этот ущерб!»




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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27 фев 2023
GeraldFromRivia
Если все, кроме первого абзаца, не стендап от автора новости, то даже и сказать нечего, кроме того, что Алиса наглухо ебанулась.
"Рыбы чувствуют боль, делятся знаниями, имеют долгую память и культурные традиции" - чиво?
Like!5  Dislike!3
27 фев 2023
Corpsegrinder04
Она забыла добавить,что ещё рыбы срут и смотрят порнуху.
Like!4  Dislike!1
27 фев 2023
M
Mad Katz
Последствие детского шока от осознания своих перспектив в замечательной Канаде, кто бывал тот поймёт. Собственно что и подтолкнуло к занятиям вокалом. Безобидная дурь, на шоу не влияет по сути.
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27 фев 2023
rassol
Пойду выпью за любовь, раз такое дело.
27 фев 2023
for example
rassol, только рыбкой не забудь закусить!
Like!1
27 фев 2023
x
xRReth
А вот интересно.
Когда белый человек играет/изображает негра - все сжв сразу триггерятся. Тут белая дура изображает рыбу - разве сжв-веганы не должны на говно исходить? Это ж унижение прав рыб
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27 фев 2023
nwhre
ну давить на жалость довольно банальная и неэффективная форма убеждения. намного лучше работают штуки о том как современная животная пища влияет на организм
27 фев 2023
nwhre
по факту морепродукты тот ещё сборник всякого говна начиная от банального пластика и мусора (который гигатоннами выкидывается в том числе в океан) заканчивая ртутью и прочей нездоровой шнягой. а ещё почти вся рыба в супермаркете и даже в спецмагазах далеко не первой свежести и её потчуют дополнительно всякой фигнёй чтоб выглядела нормально и не воняла давно начавшимся процессом разложения. живу у моря, рыбу едал раньше свежую - знаю о чём говорю.
водоросли туда же идут - могут ещё и радиацию собирать нефигово, это тоже проверено.
27 фев 2023
dark_medieval_times
Ей надо песенку про водяного спеть ))
27 фев 2023
N
Nepalcev
Со жратвой вообще пора всем завязывать. Оставим эту чудную планету братьям нашим меньшим. Пусть мирно кушают друг друга без нас!!!

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