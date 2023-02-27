27 фев 2023



Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли



Вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz, запутавшись в рыболовной сети и размахивая хвостом русалки, который по цвету близок к её фирменным волосам цвета морской волны, ставит себя на место обитателей морских глубин в новой рекламе PETA, выпущенной в преддверии Великого поста. Это напоминание о том, что рыба — это не плавающий картофель — это чувствительные особи, которые заслуживают того, чтобы не есть их в течение всех 40 дней Великого поста и после него.



«Первое, что люди готовы не принимать во внимание как живность, — это морских обитателей. Мы... вторгаемся в совершенно другую среду и просто уничтожаем всех её обитателей... Об этом меньше говорят, но об этом необходимо заявлять, особенно если посмотреть на статистику, которая говорит, что через 20 лет наши океаны будут мертвы».



Рыбы чувствуют боль, делятся знаниями, имеют долгую память и культурные традиции. Некоторые из них привлекают потенциальных партнёров, создавая замысловатые произведения искусства в песке на дне океана, и всё же ежегодно ради еды убивают больше рыб, чем всех остальных животных вместе взятых. Их закалывают, измельчают, душат или вскрывают и потрошат — часто в то время, когда они находятся в полном сознании. Кроме того, 38 миллионов тонн других обитателей водной среды вылавливаются каждый год, чтобы удовлетворить спрос потребителей на "морепродукты"».



Но White-Gluz отмечает, что надежда не потеряна, если все станут веганами, как это сделала она более 20 лет назад. Каждый, кто последует её примеру, может рассчитывать на спасение около 200 животных в год и, как она отмечает, это поможет справиться с жестокой индустрией производства яиц и молочных продуктов:



«Сделав такой простой выбор, мы в действительности можем обратить вспять этот ущерб!»







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