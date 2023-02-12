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Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»



Alissa White-Gluz пообщалась с Black Velvet о прелестях веганской жизни и, в частности, ответила на вопрос, что, по её мнению, заставляет человека причинять боль и горе животным и зависит ли это от воспитания человека:



«Я думаю, что да. Если мы хотим взглянуть на это с общей точки зрения, то детей не воспитывают должным образом... Если вы посмотрите на ребёнка рядом с кроликом, кошкой или собакой, если вы просто посмотрите на любого ребенка, когда он видит животное, он приходит в восторг: он смеётся, он улыбается, он думает, что это круто. Дети такие: "Ого, что это?" Им любопытно. Так же, как маленькие дети смотрят на вас, потому что они просто познают всё вокруг. Это первый раз, когда они видят другого взрослого человека или видят всё чётко. Их зрение улучшается, теперь они способны воспринимать новые цвета и текстуры, видеть красивые крылья птицы или приятный мягкий мех кошки, они смотрят на животных и испытывают к ним любовь и восхищение. А потом, где-то по пути, нас учат, что на самом деле мы не любим и не восхищаемся животными, мы просто эксплуатируем и убиваем их. И это хорошо, и это нормально. И я думаю, что именно такое воспитание делает людей... Это становится нормальным — это просто становится повседневной рутиной, это становится частью их привычек, и они просто не понимают, почему в этом есть что-то плохое. Их родители делали это, они делают это, и они не видят в этом ничего плохого. И я понимаю это, это не их вина, но это не значит, что не стоит признать, что это неправильно, и измениться сейчас.



Я думаю, что, к сожалению, в мире есть много людей, которые действительно хотят причинить боль и горе другим людям, себе, животным, и они делают это, внося свой вклад в пищевую промышленность, которая убивает животных, или в рыболовство, или в охоту. И у них есть всевозможные "зелёные" оправдания, чтобы создать впечатление, что они не делают этого намеренно. Но в конце концов они используют то же самое оправдание, например: "Мы находимся на вершине пищевой цепочки". Да, мы самый продвинутый вид, когда дело доходит до технологии, и теперь у нас есть технология, чтобы не есть никаких продуктов животного происхождения. Нам не нужно охотиться. Нам не нужно ловить рыбу. Нам не нужно это делать. Мы развиты. Мы умны. Так что мы уже вышли за рамки этого. Мы эволюционировали, и я думаю, что настало время, когда все это признают, и мы просто уйдём от использования животных во всём. Это совершенно излишне».







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