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Arch Enemy

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Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»



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Alissa White-Gluz пообщалась с Black Velvet о прелестях веганской жизни и, в частности, ответила на вопрос, что, по её мнению, заставляет человека причинять боль и горе животным и зависит ли это от воспитания человека:

«Я думаю, что да. Если мы хотим взглянуть на это с общей точки зрения, то детей не воспитывают должным образом... Если вы посмотрите на ребёнка рядом с кроликом, кошкой или собакой, если вы просто посмотрите на любого ребенка, когда он видит животное, он приходит в восторг: он смеётся, он улыбается, он думает, что это круто. Дети такие: "Ого, что это?" Им любопытно. Так же, как маленькие дети смотрят на вас, потому что они просто познают всё вокруг. Это первый раз, когда они видят другого взрослого человека или видят всё чётко. Их зрение улучшается, теперь они способны воспринимать новые цвета и текстуры, видеть красивые крылья птицы или приятный мягкий мех кошки, они смотрят на животных и испытывают к ним любовь и восхищение. А потом, где-то по пути, нас учат, что на самом деле мы не любим и не восхищаемся животными, мы просто эксплуатируем и убиваем их. И это хорошо, и это нормально. И я думаю, что именно такое воспитание делает людей... Это становится нормальным — это просто становится повседневной рутиной, это становится частью их привычек, и они просто не понимают, почему в этом есть что-то плохое. Их родители делали это, они делают это, и они не видят в этом ничего плохого. И я понимаю это, это не их вина, но это не значит, что не стоит признать, что это неправильно, и измениться сейчас.

Я думаю, что, к сожалению, в мире есть много людей, которые действительно хотят причинить боль и горе другим людям, себе, животным, и они делают это, внося свой вклад в пищевую промышленность, которая убивает животных, или в рыболовство, или в охоту. И у них есть всевозможные "зелёные" оправдания, чтобы создать впечатление, что они не делают этого намеренно. Но в конце концов они используют то же самое оправдание, например: "Мы находимся на вершине пищевой цепочки". Да, мы самый продвинутый вид, когда дело доходит до технологии, и теперь у нас есть технология, чтобы не есть никаких продуктов животного происхождения. Нам не нужно охотиться. Нам не нужно ловить рыбу. Нам не нужно это делать. Мы развиты. Мы умны. Так что мы уже вышли за рамки этого. Мы эволюционировали, и я думаю, что настало время, когда все это признают, и мы просто уйдём от использования животных во всём. Это совершенно излишне».




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КомментарииСкрыть/показать 17 )

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12 фев 2023
resurgamresponses
Алиса, пой, у тебя это норм получается. а двигать повестку веганов это не твое.
Like!5  Dislike!1
12 фев 2023
WahrandPhain
resurgamresponses, при чем тут повесточка... ебаный в рот, вы хоть прочтите, о чем она говорит. Она говорит о сострадании и сочувствии к боли других живых существ. Нет никакой необходимости жрать мясо, суть лишь в балансе белков, жиров и углеводов.
  Dislike!1
12 фев 2023
s
sibterminator
Веганы это лохи, которые хотят повыебываться.
Like!6
12 фев 2023
rassol
Ага. Русские крестьяне в начале ХХ в. были веганами. Только вот радости это им не приносило. Царский генерал А. Гурко докладывал николашке, что 40% призывников 1914 г. мяса впервые пожрали только в армии...
Алиса в этом плане была и есть ебанутая ебанашка.
Like!7  Dislike!1
12 фев 2023
WahrandPhain
rassol, только вот радости это им не приносило.

откуда ты знаешь, что приносило и не приносило им радости?
  Dislike!2
12 фев 2023
E
Evil3062
Ну тогда все коровы и весь скот должны исчезнуть тк они нах не нужны.
ну а по делу есть 3 удовольствия:
1. есть мясо
2. ездить на мясе
3. втыкать мясо в мясо.
Like!6
12 фев 2023
ElectricRetard
Перестану есть животных как только заделают дешевое синтетическое мясо, особо не отличимое от животного аналога.
Жаль конечно будет огромные популяции коров и свиней, которые за ненадобностью уменьшатся процентов на 90, зато их не будут убивать ужасающими способами, вроде секундного ваншота в голову.
Like!1
12 фев 2023
father
ElectricRetard, кстати да, я бы тоже вполне себе жрал синтетическое мясо, но такого до сих пор нет, а без мяса так себе рацион, я пробовал недельку пожить без котлеток и курочки, к воскресенью просто охуел, казалось, что при каждом приёме пищи я оставил какую-то досадную недосказанность
12 фев 2023
gravitgroove
Фотка в духе путаны и индивидуалки столицы
Like!5
12 фев 2023
R
Rutger
Ночью под одеялом жрет отбивные, днем лепит гуманную веганочку
Like!2
12 фев 2023
HeliosHyperion
Простынь веганодолбоёбки не читал, офк. Просто уебите ей, кто там её дрючит.
Like!4  Dislike!1
12 фев 2023
WahrandPhain
и трупоеды поспешили порваться в коментах. Самое забавное, что многие обожают визжать про прогресс и науку, ну вот вам прогрессивное решение - отказ от убийств и употребления животной пищи, охуенно круто, нееет, мы так не хотим, мы хотим радовать вкусовые сосочки!
  Dislike!4
12 фев 2023
rassol
WahrandPhain, пошёл на хер, дегенерат. В мясе содержатся незаменимые аминокислоты, которые организм сам синтезировать не в состоянии, а из растительной пищи хуй ты их получишь в процессе пищеварения. Соси сельдерей, короче.
Like!6  Dislike!1
12 фев 2023
ElectricRetard
rassol, тебе что, тяжело со своей зарплаты в 30 тыщ отложить пару тыщ на пищевые добавки, чтобы заменить мясо?
12 фев 2023
WahrandPhain
rassol, в мясе содержатся незаменимые аминокислоты,

пиздеж 15 летней давности, пруфы неси) молочка все заменяет
  Dislike!4
12 фев 2023
balamut75
WahrandPhain, есть растения,которые только проклюнулись из семечки как сразу пускает ус в нужную сторону(растение вьюн,растёт за счёт зацепления за другое растение) а как оно знает где растение за которое можно зацепиться?Значит оно думает,видит и у него есть интеллект что бы рассуждать куда ему отращивать ус и где находится высокое растение.Есть ещё растение,оно как только проросло,высотой может быть всего 2-3см а уже принимает цвет и форму листа как у тех что растут на этой поляне.Откуда это очень низкое растение увидело как сверху выглядят другие листья и какого они цвета? Получается Алиска жрёт живые существа?Она их шоркает о тёрку,херачит в паштет в блендере или тупо грызёт как морковку.Да она жуткая садистка по сравнению с убийством свиньи ударом тока.
12 фев 2023
Corpsegrinder04
Правильно. Не кушайте животинку. Кушайте спирт и трахайтесь с дедушками.

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