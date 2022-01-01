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Новости
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
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*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
[= ||| все новости группы



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Arch Enemy

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20 май 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

11 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

5 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

2 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

27 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

22 апр 2022 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной

19 апр 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY делится опасениями о будущем металл-музыки

18 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY отыграли первое за 2,5 года шоу

26 мар 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Мы не потеряли интереса к музыке»

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта

23 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

14 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале

4 фев 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 янв 2022 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет летом

9 дек 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

2 дек 2021 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY появится в этом году

7 ноя 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет новый трек

21 окт 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 окт 2021 : 		 ARCH ENEMY намекают

20 авг 2021 : 		 BEHEMOTH и ARCH ENEMY перенесли европейский тур

2 июн 2021 : 		 ARCH ENEMY — четвертак

26 дек 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме

18 дек 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY получил награду

18 авг 2020 : 		 Вокалистки ARCH ENEMY и DELAIN в новом треке
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Новое видео ARCH ENEMY



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"Sunset Over The Empire", новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deceivers", выходящего 29 июня на Century Media Records.




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