сегодня



Гитарист ARCH ENEMY получил награду



Гитарист ARCH ENEMY Michael Amott получил награду “Motivation” от муниципалитета Халмстада, маленького города в Швеции, откуда он родом. Награда присуждается за его музыкальность и за то, что он является своего рода послом Халмстада.







+4 -1



просмотров: 269

