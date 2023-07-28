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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»



30 июня во время фестиваля Tuska в Хельсинки (Финляндия) подкаст "Bleeding Metal" взял интервью у вокалистки ARCH ENEMY и активистки движения за права животных Alissa'ы White-Gluz. На вопрос о том, является ли её активная деятельность частью её личности, Alissa ответила:



«Да, безусловно. Знаете, я активистка, а уже затем музыкант. Это заставляет меня двигаться вперёд каждый день, — надежда на то, что каким-то образом моё существование на этой планете может сделать её немного лучше для всех остальных, кто существует на ней сейчас и будет существовать в будущем.



И это, прежде всего, права животных».



На вопрос о том, может ли она назвать это целью своей жизни, Alissa ответила:



«Я не знаю, есть ли у людей цель в жизни. Приятно думать, что она у нас есть. Но я не знаю, есть ли она на самом деле.



Я думаю, что целью жизни человека может быть всё, к чему он привязан, то, что заставляет его двигаться вперёд. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Но если исходить из этого определения, то да, я бы сказала, что это моя цель».



Что касается того, в чём заключается её активизм, Alissa сказала:



«Для меня это не является работой или чем-то, что я могу подробно описать, потому что если бы это было так, я бы занималась этим, а не чем-то другим. В глубине души я люблю животных. Удивительно, что мы делим эту планету с таким количеством различных, бесчисленных видов этих удивительных существ в небе, в воде, на суше. Они выглядят иначе, чем мы. У них другие способности, чем у нас. Я имею в виду, что рыба может жить под водой, а мы бы утонули. Понимаете, о чём я? Казалось бы, такие простые вещи. Птицы летают. Они просто прыгают со здания и летят. Я до сих пор испытываю детский трепет перед животными, которые могут это делать. И я считаю печальным, что мы создали индустрию, которая не заботится о них, а на самом деле заботится только о том, чтобы получать прибыль от эксплуатации животных. Поэтому, насколько это возможно, я хочу показать людям, что не обязательно участвовать в этих отраслях. Вы можете иметь всё то, что хотите иметь в жизни, — всё, что вам нравится: еду, косметику, всё что угодно, — всё это можно получить, не используя животных. И сейчас я всё больше и больше вовлекаюсь в технологическое пространство, когда речь заходит об этих вещах. Так что в технологическом пространстве появляются очень интересные инновации, когда речь идёт о будущем продуктов питания, а также о сокращении числа испытаний на животных».







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