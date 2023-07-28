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*Новое видео U.D.O. 26
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 24
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Arch Enemy

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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»



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30 июня во время фестиваля Tuska в Хельсинки (Финляндия) подкаст "Bleeding Metal" взял интервью у вокалистки ARCH ENEMY и активистки движения за права животных Alissa'ы White-Gluz. На вопрос о том, является ли её активная деятельность частью её личности, Alissa ответила:

«Да, безусловно. Знаете, я активистка, а уже затем музыкант. Это заставляет меня двигаться вперёд каждый день, — надежда на то, что каким-то образом моё существование на этой планете может сделать её немного лучше для всех остальных, кто существует на ней сейчас и будет существовать в будущем.

И это, прежде всего, права животных».

На вопрос о том, может ли она назвать это целью своей жизни, Alissa ответила:

«Я не знаю, есть ли у людей цель в жизни. Приятно думать, что она у нас есть. Но я не знаю, есть ли она на самом деле.

Я думаю, что целью жизни человека может быть всё, к чему он привязан, то, что заставляет его двигаться вперёд. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Но если исходить из этого определения, то да, я бы сказала, что это моя цель».

Что касается того, в чём заключается её активизм, Alissa сказала:

«Для меня это не является работой или чем-то, что я могу подробно описать, потому что если бы это было так, я бы занималась этим, а не чем-то другим. В глубине души я люблю животных. Удивительно, что мы делим эту планету с таким количеством различных, бесчисленных видов этих удивительных существ в небе, в воде, на суше. Они выглядят иначе, чем мы. У них другие способности, чем у нас. Я имею в виду, что рыба может жить под водой, а мы бы утонули. Понимаете, о чём я? Казалось бы, такие простые вещи. Птицы летают. Они просто прыгают со здания и летят. Я до сих пор испытываю детский трепет перед животными, которые могут это делать. И я считаю печальным, что мы создали индустрию, которая не заботится о них, а на самом деле заботится только о том, чтобы получать прибыль от эксплуатации животных. Поэтому, насколько это возможно, я хочу показать людям, что не обязательно участвовать в этих отраслях. Вы можете иметь всё то, что хотите иметь в жизни, — всё, что вам нравится: еду, косметику, всё что угодно, — всё это можно получить, не используя животных. И сейчас я всё больше и больше вовлекаюсь в технологическое пространство, когда речь заходит об этих вещах. Так что в технологическом пространстве появляются очень интересные инновации, когда речь идёт о будущем продуктов питания, а также о сокращении числа испытаний на животных».




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КомментарииСкрыть/показать 24 )

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28 июл 2023
AnyMetalYouLike
Коль случится так что занесёт меня нелёгкая в пустыню и запасы воды сойдут на нет, я вспомню про её интервью.
28 июл 2023
gravitgroove
AnyMetalYouLike, почему бы сейчас этим не озаботиться? Надеюсь, водопады не устраиваешь из водопровода... хотя чего я?! Счетчики же!
28 июл 2023
Corpsegrinder04
Ну если деньги пиздёнкой зарабатывает, то да - сначала активистка, а потом музыкант.
Если бы не Arch Enemy , то Клаву и знать никто не знал бы с её загонами чмошными.
Like!4  Dislike!1
28 июл 2023
G
Gustaff
Corpsegrinder04, хорошо бы хуем деньги зарабатывать, да?
Like!2
28 июл 2023
Corpsegrinder04
Gustaff, ну если ты мне будешь башлять, за то что я тебе им по лбу буду стучать перед сном, то конечно хорошо.
Like!2  Dislike!2
28 июл 2023
G
Gustaff
Corpsegrinder04, так ты же местный Антипетух тут как я понял, поэтому такие развлечения не для тебя. Но твой каммингаут я запомню.
Like!2
28 июл 2023
Гепард
Gustaff, он дуплом зарабатывает. Потому аватара такая - петушкам просьба не писать, интересуют только пацаны активы
Like!1
28 июл 2023
G
Gustaff
Гепард, там где дупло там и сук дубовый. Поэтому они все в одной бизнес-схеме.
Like!1
28 июл 2023
G
Gustaff
Gustaff, да и я вообще-то реально спрашиваю. Хорошо бы так
28 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Активистка неактивированного угля?
Like!3
28 июл 2023
G
Gustaff
Вашингтон Ирвинг, распечатал цитату и повесил в сортире на даче. Молодец! Но роялти не получишь)
Like!2  Dislike!1
28 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Gustaff, а за что роялти? Нет дохода, нет роялти. Или он платный, как на вокзале?
Like!1
28 июл 2023
G
Gustaff
Вашингтон Ирвинг, именно поэтому не смогу платить, извини) На вокзале, кстати, бесплатно же давно уже.
28 июл 2023
O
Old Nothing
такой Образ мне не нравиться!!!
28 июл 2023
M
Mt. Erebus
и это заметно
28 июл 2023
G
Gustaff
А кто-нибудь знает историю о том, что у Алисы были мимолетные отношения с кем-то из Misfits или что-то в этом духе?
28 июл 2023
J
Jack of Diamonds
Gustaff, почему мимолетные? уже все? с Дойлом она была
28 июл 2023
G
Gustaff
Jack of Diamonds, не знал, что у них что-то серьезное. А где они проживают-то? Регистрация есть вообще?
28 июл 2023
O
Old Nothing
Gustaff, щас вроде только с животными отношения насколько я понял!!!
Like!1  Dislike!1
28 июл 2023
gravitgroove
Хотел бы я понаблюдать со стороны в ускоренной съемке будущее Земли, когда люди истребят полностью всех животных и рыбу и начнут охоту друга на друга. Так что забудьте заочно про братство и дружбу. Человек человеку - волк!
Like!1
28 июл 2023
G
Gustaff
gravitgroove, про будущее не знаю. Но про волка согласен, многим нациям это пресуще. Если есть нация с другим подходом - сообщите, перееду, буду бомживать
28 июл 2023
E
Evil Dmitry
Маладца! 8 лет людей на Донбассе убивали, но ей было похуй на это. Ну да, они же не животные. По-моему, этой бабе не хватает хорошего секса. Воистину, когда музыканты открывают рот, то с иллюзорного пьедестала они не просто падают - пикируют.
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28 июл 2023
G
Gustaff
Evil Dmitry, про хороший секс ты прям заявил!) Дай бог каждому, чтоб прям хороший ))

просмотров: 1145

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