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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
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Arch Enemy

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17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

10 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова

29 май 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY

2 май 2023 : 		 Видеоряд от ARCH ENEMY

28 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

27 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли

21 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Я считаю, что металл должен быть в андеграунде»

12 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»

11 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Во многом я живу своими детскими мечтами»

10 фев 2023 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 янв 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом

2 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY открыли европейский тур

20 сен 2022 : 		 ARCH ENEMY — о летнем туре

15 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY не любит современные группы с экстремальным и чистым вокалом

14 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл

12 сен 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

18 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

15 авг 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии

9 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»

2 авг 2022 : 		 ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»

25 июл 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

14 июл 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 июн 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

9 июн 2022 : 		 Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен
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Видео с выступления ARCH ENEMY



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Видео с выступления ARCH ENEMY, которое состоялось в рамках RockHarz 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Deceiver, Deceiver"
"War Eternal"
"In the Eye of the Storm"
"House of Mirrors"
"My Apocalypse"
"The Eagle Flies Alone"
"The Watcher"
"Handshake With Hell"
"Sunset Over the Empire"
"As the Pages Burn"
"Snow Bound"
"Nemesis"

ARCH ENEMY - Fan-Filmed Video From RockHarz 2023 Headline Show Streaming




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