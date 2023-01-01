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Видео с выступления ARCH ENEMY



Видео с выступления ARCH ENEMY, которое состоялось в рамках RockHarz 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Deceiver, Deceiver"

"War Eternal"

"In the Eye of the Storm"

"House of Mirrors"

"My Apocalypse"

"The Eagle Flies Alone"

"The Watcher"

"Handshake With Hell"

"Sunset Over the Empire"

"As the Pages Burn"

"Snow Bound"

"Nemesis"







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