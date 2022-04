Вокалистка ARCH ENEMY делится опасениями о будущем металл-музыки

сегодня



В новом интервью Майку МакМахану из San Antonio Current вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz высказала своё мнение о том, появится ли ещё одна волна металлических групп, способных подняться до уровня арен и занять место METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST после их ухода на покой:



«Я как раз говорила об этом вчера, потому что я беседовала с Nergal'ом [фронтменом BEHEMOTH] и Michael'ом [Amott'ом, гитаристом ARCH ENEMY] в Южной Калифорнии в рамках тура "The Bay Strikes Back", в котором участвуют TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL. Мы говорили об этом, и на самом деле существует небольшое беспокойство по поводу того, что станет с этой потрясающей музыкой. Даже если вы немного выйдете за рамки металла — с AEROSMITH, скажем. Как только эти группы по какой-то причине прекратят свою деятельность, ARCH ENEMY тут же придут на смену. Но с моей стороны есть небольшое беспокойство. Не хочу сказать, что современная музыка не является отличной, потому что она потрясающая. Просто потребление музыки в меньшей степени сосредоточено на качестве сочинения песен, музыкальности и текстов, а в большей степени основано на вирусности песни и на очень коротком периоде внимания. И это не вина музыкантов. Просто таков мир. Так что я немного обеспокоена тем, что через, скажем, 50 лет у нас не останется по-настоящему хорошей музыки.



Я немного обеспокоена тем, что эра групп может подойти к концу, потому что даже эра гастролирующих групп началась не так давно. Если вы прочитаете биографию Кита Ричардса, он говорит о том, что THE ROLLING STONES были одной из первых гастролирующих групп, и мне бы не хотелось, чтобы всё это закончилось. Я надеюсь, что вновь возникнет энтузиазм к живой металлической музыке. Когда я наблюдала за публикой на концерте "The Bay Strikes Back" в House Of Blues Anaheim, я видела, что все зрители просто в восторге и переживают этот возвышенный момент в зале, пока EXODUS играют.



Я не хочу идти в танцевальный клуб, я не хочу идти в бар, я хочу сходить на шоу. Существует много действительно состоявшихся металлических групп, которые выступают уже 20 или 25 лет, и мы отлично играем и создали отличный сет. Я понимаю, если SLAYER больше не могут этого делать, но определённо есть опасения, что наступит момент, когда мастеров больше не будет».







