Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY



PUNK ROCK FACTORY выпустили новый ЕР "Poor Unfortunate Souls", основой для которого стали композиции из диснеевского мультфильма 1989 года "The Little Mermaid". Партии вокала для "Part Of Your World" пригласили исполнить Alissa'у White-Gluz. Что из этого получилось, можно услышать ниже.



«Как и большинство людей моего возраста, я росла с ощущением, что однажды мне будет суждено стать русалкой благодаря одному фильму, который и по сей день остаётся одним из моих любимых. Я пою, у меня разноцветные волосы, но только сейчас, после выхода песни "Part Of Your World", мои русалочьи жизненные цели исполнились! Я всегда пела эту песню для себя в более традиционном, бродвейском стиле, но это было очень далеко от того, чем я занимаюсь профессионально. Поэтому с Punk Rock Factory я хотела попробовать сыграть в обратном направлении между любимым голосом Ариэль и более тяжёлым голосом, который больше подходит к моим панк- и металл-корням. Мне показалось, что группа проделала большую работу, уважая классику, но при этом придала ей панковские нотки, поэтому я хотела сделать то же самое. Мне нравится, как всё получилось! Для меня это была песня из списка желаний!»







