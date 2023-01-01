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Видео полного выступления ARCH ENEMY



Мультикамерная съемка полного выступления ARCH ENEMY, состоявшегося в рамках Leyendas Del Rock 2023, Villena, Spain, доступно для просмотра ниже:



"Deceiver, Deceiver"

"War Eternal"

"House of Mirrors"

"My Apocalypse

"The Watcher"

"The Eagle Flies Alone"

"Handshake With Hell"

"Sunset Over the Empire"

"As the Pages Burn"

"We Will Rise"

"Nemesis"







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