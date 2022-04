сегодня



ARCH ENEMY отыграли первое за 2,5 года шоу



ARCH ENEMY 16 апреля в The Marquee, Tempe, Аризона, дали первое за 2,5 года шоу.



Сет-лист:



01. The World Is Yours



02. Deceiver, Deceiver (live premiere)



03. Ravenous



04. War Eternal



05. My Apocalypse



06. House Of Mirrors (live premiere)



07. The Eagle Flies Alone



08. As The Pages Burn



09. Handshake With Hell (live premiere)



10. Dead Bury Their Dead



11. Nemesis



12. Fields Of Desolation (outro)



































































