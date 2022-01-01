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Гитарист ARCH ENEMY не любит современные группы с экстремальным и чистым вокалом



Гитарист Michael Amott из ARCH ENEMY рассказал австралийскому журналу Loud о решении группы снова включить чистый вокал в альбом:



«Мы все знали, что когда Alissa присоединилась к группе в 2014 году, она пришла с совершенно новым набором инструментов, которые она может использовать в вокальном плане. Для меня как автора песен это открыло множество возможностей. Я могу заменить гитарную мелодию на вокальную, или чтобы она сама вела мелодию. Я всегда исполнял все мелодии на гитаре. И альбом по-прежнему гитарный, в нём много мелодий.



Возможно, некоторые из её самых ярых поклонников считают, что я или мы сдерживаем её, и она просто изнемогает от желания петь больше чистым вокалом на альбомах. Но на самом деле это не так. Она любит кричать и исполнять экстремальный вокал, и это, конечно, фирменное звучание ARCH ENEMY — с моей мелодичной гитарной работой и экстремальным вокалом. Теперь я уверен, что в будущем мы будем делать больше подобных вещей. Пока мы будем ощущать, что мелодии и подход правильные, и всё в тему. Мы не хотим никому ничего навязывать.



Есть много групп, которые используют скриминг и чистый вокал, они чередуют их. Многие из них мне совсем не нравятся — большая их часть, я бы сказал, потому что у меня не возникает ощущения, что мелодии металлические. Больше похоже на то, что в припеве поёт маленький мальчик. Это не подходит [такой музыке]. Это больше похоже на поп-музыку, что совсем не в моём вкусе, и мы не хотим делать подобное. Пока это металл — я только за. И я люблю чистый вокал — некоторые из моих любимых вокалистов — те, кого можно назвать "чистыми вокалистами", например, Rob Halford [JUDAS PRIEST], Ронни Джеймс Дио [BLACK SABBATH, RAINBOW, DIO]. А ещё мне нравятся David Vincent [MORBID ANGEL] и подобные вокалисты из дэт-металла. Так что мы любим оба стиля».







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