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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
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Arch Enemy

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Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»



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Alissa White-Gluz, плотно исповедующая религию веганства, ответила на вопрос, тяжело ли оставаться верной ей и в турне:

«На самом деле это очень просто, потому что я по-прежнему отрываюсь, но при этом не напиваюсь в стельку. Но если другие люди хотят это делать, это их выбор — им решать. Курильщики — я бы хотела, чтобы они держались подальше, потому что я не хочу дышать этим. Но в остальном всё очень просто. Я даже не думаю об этом. И вообще у нас... В нашем гастрольном автобусе, в нашей группе и команде я не единственная трезвенница и не единственная вегетарианка, так что меня окружает много разных людей, и мы все прекрасно ладим».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 авг 2022
S
Sterh14
Да, метал уже не тот. Эскобар бы не одобрил

просмотров: 468

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