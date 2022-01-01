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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
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Arch Enemy

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ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»



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Участники ARCH ENEMY Alissa White-Gluz и Michael Amott рассказали о решении в этот раз выпустить больше синглов из нового альбома:

A: «Я вообще-то люблю синглы, мне нравится эта идея. Пока идёт работа над альбомом, мне нравится идея уделять почти каждой песне столько времени и внимания, сколько ей нужно, потому что когда мы сочиняем альбом и записываем его, каждая песня получает равное количество времени и внимания. Не то чтобы два сингла получили больше, чем остальные; мы полностью посвящаем себя каждой песне. Поэтому я рада, что больше песен получают такое внимание со стороны слушателей».

М: «Это захватывающе — выпускать песни одну за другой с видеоклипами, потоковым вещанием на DSP и прочим. На самом деле это очень здорово сработало. И мы заметили, что во время нашего концертного тура по Северной Америке мы играли три сингла — "Handshake With Hell", "House Of Mirrors" и "Deceiver, Deceiver" — и они пользовались большим успехом; они были хорошо восприняты фанатами, люди подпевали им, и так далее. Так что это было по-настоящему здорово».




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