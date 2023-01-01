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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 20
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Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом



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Alissa White-Gluz в рамках "In The Trenches With Ryan Roxie" обсудила свои отношения с гитаристом MISFITS Doyle'ом Wolfgang'ом Von Frankenstein'ом:

«Я бы не сказала, что я гожусь на роль тренера по отношениям, но я полагаю, что многое сводится к тому, что ваши цели должны быть совпадающими — у людей в отношениях должны быть единые цели. И у нас они определённо совпадают.

Я помню, когда я была подростком и только начинала участвовать в группах, то же самое можно сказать и по поводу своих коллег: "Хорошо. Группы превыше всего — перед девушками, перед парнями, перед школой, перед работой. Группа превыше всего". И я приняла это решение и никогда не отступала от него. Я просто решила для себя: "Любую возможность, которую я могу получить в музыке, я должна использовать на тысячу процентов", и я до сих пор придерживаюсь этого принципа. И я также призываю Doyle'а быть таким, потому что я считаю, что его группа DOYLE реально хороша — реально, крайне хороша. Это, можно сказать, суперхорошая музыка. И я говорю это — конечно, я настроена предвзято, но в действительности я услышала его музыку, как только встретилась с ним, я ещё не была с ним, и она мне уже понравилась. Так что я посчитала его группу хорошей ещё до того, как у меня появилась причина считать её хорошей. Поэтому я хочу, чтобы его группа добилась успеха. Я хочу, чтобы люди ходили на их концерты. Я хочу, чтобы у него всё получалось. Мне нравится, когда он играет на концертах MISFITS, и арена заполнена до отказа.

И хотя это тяжело, потому что мы не так часто видимся, я счастлива, что он работает, а я счастлива, что работаю. Так что это совсем не просто, но это работает уже почти десять лет, так что, думаю, всё в порядке. [Смеётся]».




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