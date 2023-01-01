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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 32
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 21
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Arch Enemy

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Гитарист ARCH ENEMY: «Я считаю, что металл должен быть в андеграунде»



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В новом интервью австралийскому изданию Silver Tiger Media гитариста ARCH ENEMY Michael'a Amott'a спросили о различных способах внедрения тяжёлого метала в популярную культуру, на что он ответил:

«Я вообще не трачу время на размышления о таких вещах. Для меня это всё просто металл — сообщество, сочинение песен, запись, продюсирование, выступления на концертах и игра на гитаре. Я вообще не думаю о маркетинговом аспекте на самом деле.

Кажется, сейчас постоянно меняются методы донесения музыки до ушей и сердец фанатов. И у нас есть хорошие люди, которые работают и над этим.

Я один из тех, кому повезло: я больше не делаю всё сам. Многие годы так и было, но сейчас это не так. Сейчас мы находимся на том этапе, когда просто говорим "да" или "нет" приходящим идеям. Так что у меня нет особого влияния на это... И в каком-то смысле я не думаю, что это так уж важно.

Я считаю, что металл должен быть в андеграунде. Я не хочу, чтобы он был в мейнстриме, правда. Это альтернатива мейнстриму, это альтернатива очень продуманному, циничному подходу к музыке. Я хочу сказать, что металл идёт от сердца и души, и я хочу, чтобы так всё и оставалось».




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