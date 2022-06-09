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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 42
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 24
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
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Arch Enemy

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9 июн 2022 : 		 Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен

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20 май 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

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2 дек 2021 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY появится в этом году

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Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен



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ARCH ENEMY сообщили, что вынуждены перенести дату выхода альбома с 29 июля на 12 августа «из-за проблем на производстве».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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9 июн 2022
C
Corpsegrinder04
Из всего творчества Мальвиновского периода реально нравится только песня A Fight I Must Win. На новом альбоме надеюсь будет что-нибудь в духе.
9 июн 2022
J
JackFrost1
Corpsegrinder04, не нравится, не слушай.
9 июн 2022
C
Corpsegrinder04
JackFrost1, так и не слушаю. Вот мб на новом альбоме будет что-то по душе.

просмотров: 516

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