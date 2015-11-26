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ARCH ENEMY — четвертак



ARCH ENEMY отмечают 25-летие со дня создания коллектива. Гитарист группы, Michael Amott, написал по этому случаю следующее:



«Я должен признать, что мне кажется несколько сюрреалистичным, что в 2021 году исполняется 25 лет ARCH ENEMY. Я никогда не думал, что мы достигнем такого этапа в нашей карьере, когда будем оглядываться на два с половиной десятилетия создания музыки, выпуска альбомов и живых выступлений по всей планете! Это был потрясающий опыт, если не сказать больше.



Как группе нам посчастливилось достичь невероятных высот и достижений, но мы также переживали трудные времена и падения. Это жизнь, пики и провалы... Должен заметить, что с какими бы трудностями мы ни сталкивались, мы всегда выходили из них более сильными, чем прежде. В целом это было замечательное путешествие, которым я очень горжусь, и я бы ничего не стал менять.



Очевидно, что пандемия COVID-19 не позволила нам устроить какие-либо грандиозные празднования 25-й годовщины, но мы выпускаем специальные предметы и другие классные вещи, так что следите за развитием событий.



Многие мои воспоминания о самых ранних днях ARCH ENEMY связаны с Японией. Первая трилогия альбомов— "Black Earth" (1996), "Stigmata" (1998) и "Burning Bridges" (1999) — была выпущена сначала в Японии, мы гастролировали там с этим материалом. Прежде чем мы стали интересны остальному миру, мы обзавелись фантастической японской фэн-базой, которая поддерживала нас все эти годы и продолжает это делать и по сей день. Domo Arigato Gozaimasu!



С выходом нашего четвёртого альбома "Wages Of Sin" в начале 2000-х годов мы, как известно, сменили вокалиста, резко перейдя от классического шведского дэт-металлического оригинального вокала Johan'а Liiva к Angela'е Gossow, неизвестной немецкой вокалистке. В то время это была новая концепция, и это было своего рода авантюрой... Я помню, что у меня были сомнения в том, как фанаты отреагируют на такие значимые перемены в группе. Новая музыка, которую мы сочинили и записали, была в более прямолинейном стиле, и общее звучание было несколько новым направлением. Однако мне не стоило беспокоиться — альбом "Wages Of Sin" был очень тепло принят поклонниками в Японии и быстро стал нашим самым продаваемым релизом. Но, возможно, более важным стало то, что он окончательно вывел группу на международную металлическую арену. Мы начали активно гастролировать в Европе, США и других странах. Мы были на пике!



ARCH ENEMY всегда занимались одним — много гастролировали. Мы твёрдо верили, что группа эволюционирует, доказывая свою состоятельность на живой сцене, город за городом, страна за страной... одно шоу за другим. Нам очень нравилось выступать на концертах и вести гастрольный образ жизни, мы и сейчас это любим.



ARCH ENEMY всегда стремятся играть на новых неизведанных территориях — мы много раз становились первой металл-группой, выступавшей в том или ином городе или даже стране, что всегда доставляет огромное удовольствие. Наряду с созданием собственной фэн-базы во время наших бесчисленных хедлайнерских туров и выступлений на фестивалях мы также получили фантастические возможности оказаться на сцене с теми, кто были для нас непререкаемыми авторитетами: IRON MAIDEN, MEGADETH и SLAYER. Все они приглашали нас в качестве специальных гостей в свои туры, представляя нас своей аудитории, и за это мы всегда будем им благодарны.



В 2014 году мы выпустили альбом "War Eternal" и представили миру нашу новую вокалистку Alissa'у White-Gluz, начав новую захватывающую главу в развитии группы. Мы отправились в столь долгий путь, чего не делали ранее, и стремились показать миру, на что способна группа с новым составом. За семь лет, прошедших с этого момента, группа выросла намного больше, чем я мог себе представить. Каждый день музыка ARCH ENEMY продолжает находить новых поклонников, и это невероятно вдохновляет и заставляет нас двигаться вперёд.



Если говорить о личном, то ARCH ENEMY была моей группой, моей страстью, а также моей работой на протяжении половины моей жизни, и я не могу представить, что бы я делал все эти годы, если бы эта группа не появилась на свет. Я бесконечно благодарен всем людям, которые помогали нам на этом пути в той или иной степени, форме или виде... Я благодарен моим дорогим участникам/друзьям, всем людям из музыкального бизнеса и андеграундной металлической сцены, которые верили в нас, продюсерам и звукорежиссёрам — за то, что они сделали наш звук великолепным, нашей неутомимой роуд-команде и, конечно же, всем бывшим участникам. Но самое главное — это наши невероятно преданные фанаты, которых я никогда не смогу поблагодарить лично. Я могу только обещать, что ARCH ENEMY будут продолжать делать музыку (ДА, новый альбом уже на подходе!), и, конечно же, мы будем выступать на сцене по всему миру, а сейчас готовимся отправиться в наше самое большое турне в истории! Я настроен очень позитивно в отношении будущего.



Надеюсь, мы проживём ещё 25 лет! Увидимся на шоу! Металл — это навсегда!»







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