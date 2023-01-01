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*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 28
*MEGADETH кинули автора обложки? 27
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Новое видео LIMP BIZKIT 24
*Потери в NERVOSA 24
*Не упусти кассету METALLICA! 17
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 11
*Новая песня BYRON 11
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*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 28
*MEGADETH кинули автора обложки? 27
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Новое видео LIMP BIZKIT 24
*Потери в NERVOSA 24
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Arch Enemy

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10 фев 2023 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 янв 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом

2 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY открыли европейский тур

20 сен 2022 : 		 ARCH ENEMY — о летнем туре

15 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY не любит современные группы с экстремальным и чистым вокалом

14 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл

12 сен 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

18 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

15 авг 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии

9 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»

2 авг 2022 : 		 ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»

25 июл 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

14 июл 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 июн 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

9 июн 2022 : 		 Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен

24 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

20 май 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

11 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

5 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

2 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

27 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах

22 апр 2022 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной

19 апр 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY делится опасениями о будущем металл-музыки
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Новое видео ARCH ENEMY



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"Poisoned Arrow", новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже.






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