Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY



Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY, которое состоялось в рамках Pol'and'Rock Festival 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The World Is Your"

"Ravenous"

"War Eternal"

"My Apocalypse"

"The Race"

"You Will Know My Name"

"The Eagle Flies Alone"

"First Day in Hell"

"As The Pages Burn"

"Dead Bury Their Dead"

"We Will Rise"

"Avalanche"

"Nemesis"







