Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY
Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY, которое состоялось в рамках Pol'and'Rock Festival 2018, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"The World Is Your"
"Ravenous"
"War Eternal"
"My Apocalypse"
"The Race"
"You Will Know My Name"
"The Eagle Flies Alone"
"First Day in Hell"
"As The Pages Burn"
"Dead Bury Their Dead"
"We Will Rise"
"Avalanche"
"Nemesis"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).