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Arch Enemy

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26 дек 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме

18 дек 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY получил награду

18 авг 2020 : 		 Вокалистки ARCH ENEMY и DELAIN в новом треке

17 авг 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой

19 апр 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY и GUS G в акустике

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

13 ноя 2019 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY о новом материале

6 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ARCH ENEMY

10 апр 2019 : 		 ARCH ENEMY в Китае и Таиланде

16 янв 2019 : 		 Рассказ о компиляции ARCH ENEMY

12 дек 2018 : 		 Рассказ о новом сингле ARCH ENEMY

8 дек 2018 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 ноя 2018 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Бразилии

14 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Аргентине

13 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Парагвае

8 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Коста-Рике

7 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Мексике

5 ноя 2018 : 		 ARCH ENEMY в Чили

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

26 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете ARCH ENEMY

1 мар 2018 : 		 ARCH ENEMY о визите в Японию

28 фев 2018 : 		 Рассказ о туре ARCH ENEMY

26 фев 2018 : 		 ARCH ENEMY о визите в Японию

10 фев 2018 : 		 Выход винилового бокс-сета ARCH ENEMY отложен

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет ARCH ENEMY выйдет зимой
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Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме



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В рамках недавнего разговора с "The Electric Theater With Clown" вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz рассказала о своём сольном альбоме:

«В ARCH ENEMY у меня, в основном, скрим и гроулинг. Но на самом деле я тоже много занимаюсь чистым вокалом и не так уж много людей об этом знает. Я неоднократно участвовала в записи с другими группами и артистами, где пела чистым вокалом, который не так часто применяю в ARCH ENEMY. Так что сольная работа даёт мне возможность заниматься практически любой вокальной акробатикой, которую я захочу сделать, будь то блюзовое пение (а скоро будет и такое, вы это услышите). Рок, пауэр-метал, оперный вокал... По сути идея в том, что это как способ снять музыкальные ограничения и выплеснуть мою креативность отличным от ARCH ENEMY способом. И так мне будет не нужно что-то делить или менять в ARCH ENEMY, потому что это тоже было бы неправильно. Вот над этим я в основном и работала в любое свободное от гастролей время, которого до этого года по сути и не было. Так что в этом году я серьёзно трудилась на этом направлении в домашней студии, которую я построила. И да — пока она мне очень нравится, и я с нетерпением жду завершения этого проекта!»

ARCH ENEMY





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