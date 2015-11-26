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Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме



В рамках недавнего разговора с "The Electric Theater With Clown" вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz рассказала о своём сольном альбоме:



«В ARCH ENEMY у меня, в основном, скрим и гроулинг. Но на самом деле я тоже много занимаюсь чистым вокалом и не так уж много людей об этом знает. Я неоднократно участвовала в записи с другими группами и артистами, где пела чистым вокалом, который не так часто применяю в ARCH ENEMY. Так что сольная работа даёт мне возможность заниматься практически любой вокальной акробатикой, которую я захочу сделать, будь то блюзовое пение (а скоро будет и такое, вы это услышите). Рок, пауэр-метал, оперный вокал... По сути идея в том, что это как способ снять музыкальные ограничения и выплеснуть мою креативность отличным от ARCH ENEMY способом. И так мне будет не нужно что-то делить или менять в ARCH ENEMY, потому что это тоже было бы неправильно. Вот над этим я в основном и работала в любое свободное от гастролей время, которого до этого года по сути и не было. Так что в этом году я серьёзно трудилась на этом направлении в домашней студии, которую я построила. И да — пока она мне очень нравится, и я с нетерпением жду завершения этого проекта!»













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