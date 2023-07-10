10 июл 2023



Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова



В рамках интервью с Alissa White-Gluz был задан вопрос о том, когда стоит ждать сольного альбома:



«Мы еще не готовы к его выпуску, так что реальных сроков пока нет. Я все еще нахожусь во временной шкале "Deceivers" с ARCH ENEMY, так что мне придется найти промежуток между альбомами ARCH ENEMY, чтобы выпустить этот альбом. Но у нас не так уж много перерывов. Поэтому я работаю в этом направлении. Как только все будет готово, все узнают».







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