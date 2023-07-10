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*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
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Arch Enemy

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|||| 10 июл 2023

Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова



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В рамках интервью с Alissa White-Gluz был задан вопрос о том, когда стоит ждать сольного альбома:

«Мы еще не готовы к его выпуску, так что реальных сроков пока нет. Я все еще нахожусь во временной шкале "Deceivers" с ARCH ENEMY, так что мне придется найти промежуток между альбомами ARCH ENEMY, чтобы выпустить этот альбом. Но у нас не так уж много перерывов. Поэтому я работаю в этом направлении. Как только все будет готово, все узнают».




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10 июл 2023
c
chuvaksurala
да поебать в общем-то
Like!2
10 июл 2023
О
Орион
Лучше бы тебе, Алиса Мелкозадова, булки нормальные накачать.
Like!1

просмотров: 707

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