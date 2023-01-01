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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Arch Enemy

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2 май 2023 : 		 Видеоряд от ARCH ENEMY

28 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

27 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли

21 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Я считаю, что металл должен быть в андеграунде»

12 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»

11 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Во многом я живу своими детскими мечтами»

10 фев 2023 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 янв 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом

2 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY открыли европейский тур

20 сен 2022 : 		 ARCH ENEMY — о летнем туре

15 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY не любит современные группы с экстремальным и чистым вокалом

14 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл

12 сен 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

18 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

15 авг 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о сложностях в работе из-за пандемии

9 авг 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пальца!»

2 авг 2022 : 		 ARCH ENEMY: «Выпуск синглов сработал»

25 июл 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

14 июл 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 июн 2022 : 		 Drum-cam от ARCH ENEMY

9 июн 2022 : 		 Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен

24 май 2022 : 		 ARCH ENEMY — о концертах

20 май 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

12 май 2022 : 		 ARCH ENEMY о концертах
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Видеоряд от ARCH ENEMY



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ARCH ENEMY опубликовали видеоряд к композиции "Bridge Of Destiny" по случаю выпуска виниловых версий альбомов "Black Earth" (1996) и "Stigmata" (1998).

ARCH ENEMY - Limited Edition Picture Vinyl Re-Issues Of Black Earth And Stigmata Albums Available;




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