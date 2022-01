сегодня



Новый альбом ARCH ENEMY выйдет летом



ARCH ENEMY выпустят новую работу, получившую название "Deceivers", 29 июля на Century Media Records. Четвертого февраля состоится премьера нового сингла, "Handshake With Hell", а также начнутся пре-продажи нового альбома.



Трек-лист:



01. Handshake With Hell



02. Deceiver, Deceiver



03. In The Eye Of The Storm



04. The Watcher



05. Poisoned Arrow



06. Sunset Over The Empire



07. House Of Mirrors



08. Spreading Black Wings



09. Mourning Star



10. One Last Time



11. Exiled From Earth



















