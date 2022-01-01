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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Arch Enemy

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22 апр 2022 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной

19 апр 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY делится опасениями о будущем металл-музыки

18 апр 2022 : 		 ARCH ENEMY отыграли первое за 2,5 года шоу

26 мар 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Мы не потеряли интереса к музыке»

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта

23 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY работала над сольным альбомом

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

14 фев 2022 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — о любимом женском вокале

4 фев 2022 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

27 янв 2022 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет летом

9 дек 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

2 дек 2021 : 		 Новый сингл ARCH ENEMY появится в этом году

7 ноя 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет новый трек

21 окт 2021 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

21 окт 2021 : 		 ARCH ENEMY намекают

20 авг 2021 : 		 BEHEMOTH и ARCH ENEMY перенесли европейский тур

2 июн 2021 : 		 ARCH ENEMY — четвертак

26 дек 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о сольном альбоме

18 дек 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY получил награду

18 авг 2020 : 		 Вокалистки ARCH ENEMY и DELAIN в новом треке

17 авг 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спела с сестрой

19 апр 2020 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY и GUS G в акустике

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

13 ноя 2019 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY о новом материале

6 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ARCH ENEMY

10 апр 2019 : 		 ARCH ENEMY в Китае и Таиланде
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Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной



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ARCH ENEMY 20 мая выпустят новый 7"-сингл "Sunset Over The Empire", который будет доступен в следующих вариантах:

* white vinyl (limited to 1000 copies; available via CM Distro Europe)
* transparent orange vinyl (limited to 500 copies; band exclusive)

Трек-лист "Sunset Over The Empire":

01. Sunset Over The Empire
02. The Judging Eyes

ARCH ENEMY To Release




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