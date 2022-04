сегодня



Новый сингл ARCH ENEMY выйдет весной



ARCH ENEMY 20 мая выпустят новый 7"-сингл "Sunset Over The Empire", который будет доступен в следующих вариантах:



* white vinyl (limited to 1000 copies; available via CM Distro Europe)

* transparent orange vinyl (limited to 500 copies; band exclusive)



Трек-лист "Sunset Over The Empire":



01. Sunset Over The Empire

02. The Judging Eyes







