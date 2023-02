сегодня



Видео полного выступления ARCH ENEMY



Видео полного выступления ARCH ENEMY, которое состоялось 22 февраля в Zepp Divercity, Tokyo, Japan, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Deceiver, Deceiver"

"The World Is Yours"

"Ravenous"

"War Eternal"

"In the Eye of the Storm"

"House of Mirrors"

"My Apocalypse"

"The Watcher"

"The Eagle Flies Alone"

"Handshake With Hell"

"Sunset Over the Empire"

"Blood on Your Hands"

"As the Pages Burn"



Encore:

"Enemy Within"

"Burning Angel"

"Snow Bound"

"Nemesis"







